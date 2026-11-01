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« Elle adore les câlins » : cette chatte âgée a été rendue au refuge à cause de ses besoins médicaux


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Marian, une chatte d'environ 10 ans, avait été adoptée en novembre dans un refuge d'Orlando, en Floride, avant d'y être ramenée : ses besoins médicaux dépassaient ce que son propriétaire pouvait assumer. Les appels lancés ensuite en son nom n'ont trouvé aucun preneur. Jusqu'au jour où...

Illustration : "« Elle adore les câlins » : cette chatte âgée a été rendue au refuge à cause de ses besoins médicaux"
© Liberation Cat House

Comme le relate Love Meow, Marian a rejoint Liberation Cat House par l'intermédiaire d'Orange County Animal Services, le refuge d'Orlando qui l'avait fait adopter en novembre. La personne qui l'avait accueillie l'y a ramenée, faute de pouvoir suivre les soins que réclamait sa santé. Le refuge a alors diffusé 6 appels distincts, en espérant qu'une structure se présente pour cette vieille boule de poils. Aucun n'a reçu de réponse.

Marian, chatte rousse et blanche aux yeux verts, couchée sur un fauteuil bleu fleuri
© Liberation Cat House

Une place libérée juste au bon moment

C'est alors qu'une place s'est libérée chez Liberation Cat House, au moment où la minette en avait le plus besoin. L'association l'a accueillie dans ses rangs. À environ 10 ans, Marian avait déjà reçu un diagnostic de problème de thyroïde, et ses nouveaux bienfaiteurs étaient bien décidés à faire ce qu'il fallait pour elle.

Leur espoir s'est porté sur la thérapie à l'iode radioactif I-131. Le principe ? Une injection, une seule et sans douleur, dont l'intérêt ne se limite pas à tenir la maladie en respect : elle peut aussi en venir à bout. Après des analyses de sang, la chatte a été orientée vers une clinique spécialisée dans la thyroïde féline. Pour une vieille minette que personne n'avait voulu accueillir jusque-là, c'était une chance inédite.

Fin août, juste avant le traitement, ses taux thyroïdiens étaient dangereusement élevés. Son séjour à la NuCat Feline Hyperthyroid Clinic a été court et, 30 jours plus tard, les chiffres étaient redescendus dans la normale : Marian était officiellement et complètement guérie. Ce traitement a pu avoir lieu grâce à ses sauveteurs et à une communauté qui s'est mobilisée pour elle.

« C'est incroyable ce que la science peut faire », confie Shelby, directrice et responsable des réseaux sociaux de Liberation Cat House.

Désormais installée au calme en famille d'accueil, la chatte retrouve peu à peu son allure, son pelage repoussant joliment. Et lorsqu'elle joue, tapant et bondissant avec un entrain que l'on prêterait à un chaton, difficile de deviner tout ce qu'elle a traversé !

La chatte debout sur un carrelage, tête levée, longues moustaches blanches
© Liberation Cat House

« Elle adore les câlins »

En pleine forme, Marian se révèle aussi une grande bavarde, dotée d'un ronronnement qui se met en route dès qu'elle est contente et d'une voix enrouée qui ne passe pas inaperçue. « Elle a un miaulement rauque qui ressemblerait plutôt à celui d'un vieux matou usé », précise Shelby.

Les grattouilles autour des oreilles ? Elle se penche vers la main tendue en ronronnant, et tous ceux qui la croisent soulignent sa douceur. « Elle adore les câlins », résume Shelby.

Marian doit ce nouveau départ à tous ceux qui ne l'ont pas laissée tomber : le refuge qui n'a cessé de plaider sa cause, l'association qui lui a ouvert sa porte au dernier moment et l'équipe vétérinaire qui a mené sa guérison.

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Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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