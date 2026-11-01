Une sauveteuse sort in extremis 2 chatons d'une benne après leur découverte par des employés

À Bridlington, au Royaume-Uni, il s'en est fallu de quelques minutes pour que 2 chatons abandonnés dans une benne à déchets ne finissent écrasés : un vendredi, ils en ont été sortis juste à temps, rapportait le Bridlington Echo . Ils figurent désormais parmi les animaux fragiles dont s'occupe l'association Purr-fect Pals Rescue Bridlington, qui veille aussi sur 3 nouveau-nés que leur mère délaisse et qui, confrontée à des frais vétérinaires qui ne cessent de grimper, a lancé un appel aux dons.

Ce sont des employés de Bruntons Skip Hite, une entreprise spécialisée dans la collecte et le recyclage des déchets, qui ont aperçu les 2 petits félins dans une benne le vendredi 23 octobre 2026. Une sauveteuse est alors intervenue pour leur laisser une chance de survivre.

Les 2 rescapés, l'un noir à marque blanche et l'autre tuxedo, ne représentent toutefois qu'une partie des animaux vulnérables dont l'association doit s'occuper en ce moment.

© Bridlington Echo

La structure de Bridlington avait en effet accueilli une chatte gestante récemment. Il est ensuite apparu que la minette, décrite par l'association comme une chatte sauvage, ne manifestait aucun intérêt pour ses petits.

La mise bas s'est déroulée au cours du week-end, et l'un des chatons était mort-né. Deux autres se sont affaiblis au point d'être conduits chez un vétérinaire de garde, où des blessures graves et une crainte de septicémie ont conduit à leur euthanasie, sur avis du praticien. Cette seule visite a coûté 265 £ (315 € environ) à l'association.

Des soins pour les 3 survivants et des factures qui s'accumulent

Une nouvelle facture, estimée par Purr-fect Pals entre 500 et 600 £ (600 à 715 €), se profile par ailleurs : les 3 petits qui ont survécu ont dû, à leur tour, passer entre les mains d'un vétérinaire. Comme leur mère refuse de les prendre en charge, c'est Theresa, bénévole de l'association, qui élève à la main ces nouveau-nés.

Devant ces dépenses qui s'additionnent, l'association s'est tournée vers le public pour pouvoir continuer à soigner les animaux qu'elle héberge. « Nous nous sentons mal de redemander, mais pour nous chaque vie compte tant qu'il y a une chance de survie, et c'est pourquoi nous avons fondé Purr-fect Pals Rescue il y a 7 ans et demi. Cette année a été horrible », peut-on lire dans l'appel aux dons lancé par l'association.

Purr-fect Pals Rescue compte sur cette aide pour poursuivre son travail auprès des chats et chatons vulnérables, à commencer par les 2 rescapés de la benne et les 3 nouveau-nés élevés par Theresa.