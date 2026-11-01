« Les vieilles superstitions sur le mauvais sort » : ce chat noir attend au refuge depuis plus de 165 jours à cause de sa couleur

Hawk a 5 ans, un pelage noir et plus de 165 jours de refuge derrière lui. Recueilli alors qu'il errait, ce matou affectueux patiente à Battersea Dogs and Cats Home (Angleterre), et personne ne s'est encore manifesté pour lui. L'organisation britannique a son idée sur ce qui retient les adoptants... et profite de la Journée nationale du chat noir pour plaider sa cause, et pas seulement la sienne !

Son histoire, relayée par L'Express, est celle d'un chat qui reste dans l'ombre. Autour de lui, de nombreux congénères ont trouvé une famille ; Hawk, lui, attend toujours que quelqu'un le choisisse. Son séjour représente désormais 5 fois la durée habituelle d'un chat à Battersea.

Superstitions et réseaux sociaux : pourquoi les chats noirs attendent plus longtemps ?

Pourquoi une si longue attente ? Le refuge craint que sa couleur n'y soit pour quelque chose. Le mauvais sort colle encore à la réputation des chats noirs chez certaines personnes, tandis que d'autres les trouvent moins mignons, ou moins faciles à photographier, que les félins aux pelages plus variés.

Battersea le souligne : chats et chatons noirs sont souvent laissés de côté au profit d'autres robes, alors qu'ils méritent tout autant un foyer. « Les vieilles superstitions sur le mauvais sort, ajoutées à l'idée moderne que les chats noirs sont moins photogéniques sur les réseaux sociaux, font que ces beaux félins sont souvent ignorés par les adoptants et attendent malheureusement plus longtemps », explique l'organisation dans un communiqué.

C'est précisément pour bousculer ces idées reçues que le refuge s'appuie sur la Journée nationale du chat noir (« Black Cat Day »), célébrée le 27 octobre au Royaume-Uni, et invite le public à regarder au-delà des superstitions et des apparences.

© Battersea

Joueur, câlin et patient

Et Hawk a des arguments ! Côté jeu, ce matou ne manque pas d'entrain : les tunnels, l'arbre à chat et les jouets à ficelle comptent parmi ses accessoires préférés. Mais il apprécie visiblement tout autant les moments de calme, roulé en boule sur des genoux accueillants, en quête d'attention.

L'annonce demande simplement un peu de patience et de l'espace pour qu'il prenne ses marques. En retour, promet-elle, ses futurs adoptants auront droit à des coups de tête affectueux, à de doux ronronnements et à une bonne dose d'amusement.

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Toad, Burton et Maya attendent aussi

Hawk n'est pas le seul chat noir de Battersea à espérer sa chance. Toad, 5 mois, a perdu une patte à la suite d'une blessure survenue lorsqu'elle n'était encore qu'un chaton, ce qui ne l'empêche en rien de sauter sur les genoux, d'explorer les lieux et d'enchaîner les séances de jeu. D'après le personnel, son attachement se devine à ses ronronnements ininterrompus dès qu'elle se sent à l'aise.

Burton, 5 ans, se montre un peu réservé au premier abord. Pour l'apprivoiser, l'annonce conseille une approche en douceur, friandises à l'appui ; derrière cette timidité se cache alors un matou qui raffole des caresses, sous le menton comme sur la tête, et des siestes bien au chaud sur les genoux de son humain.

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Maya, 3 ans, apprécie les jeux calmes et il lui arrive même de rapporter ce qu'on lui lance. Derrière une réserve des premiers instants se cache, toujours d'après le refuge, une chatte qui recherche attention et compagnie, et qui n'attend qu'une occasion de nouer un lien privilégié avec ses humains préférés.