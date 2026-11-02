Votre chat a-t-il changé ses habitudes ?

Nos chats sont de véritables experts pour cacher leur douleur. Pourtant, un changement dans leurs habitudes, même discret, peut être le signe d’une arthrose qui s’installe. Pour aider les familles à mieux comprendre leur compagnon et à préserver leur bien-être, Zoetis propose, en novembre, une campagne de sensibilisation et un test de mobilité en ligne.

Votre chat saute moins haut ? Il joue moins souvent ? Il dort davantage ? Et si ces petits changements n’étaient pas simplement liés à son âge ou à son caractère ? Plus discrète qu’on ne l’imagine, l’ arthrose peut en effet progressivement s’installer et modifier ses habitudes, sans forcément provoquer de signes évidents.

Arthrose chez le chat : une maladie plus fréquente qu’on ne le pense

Touchant majoritairement les chats âgés (selon une étude, 90 % des chats seraient arthrosiques dès 12 ans*), l’arthrose est une maladie articulaire qui s’installe progressivement et qui peut provoquer des douleurs et des raideurs. Elle concernerait bien plus de félins qu’on ne l’imagine : près de 40 % des chats présenteraient des signes cliniques d’arthrose, alors que seuls 13 % des chats arthrosiques seraient diagnostiqués**. Pourquoi un tel écart ? Parce que nos compagnons savent particulièrement bien cacher leur douleur . Un chat qui souffre ne boite pas forcément et ne miaule pas davantage : il s’adapte, tout simplement. Il saute un peu moins haut, hésite avant de monter ou de descendre, joue moins, dort davantage ou délaisse certains endroits qu’il aimait rejoindre. Il peut aussi modifier ses habitudes de toilettage ou se montrer plus irritable ou moins sociable. Des évolutions souvent si progressives qu’on les attribue facilement à l’âge ou au caractère. Observer ces petits changements au quotidien peut toutefois permettre de mieux repérer les signes de douleur et de handicap et d’en parler à son vétérinaire.

« Bouge si t’es un chat ! » : et si vous testiez la mobilité de votre félin ?

C’est justement pour permettre aux familles d’identifier ces petits changements, parfois difficiles à repérer, que Zoetis a lancé la campagne « Bouge si t’es un chat ! ». Déployée durant tout le mois de novembre, elle vise à sensibiliser les familles à l’arthrose féline et à les aider à mieux interpréter les signes qui peuvent passer inaperçus.

Dans le cadre de cette campagne, Zoetis propose en outre un test de mobilité en ligne réalisable en quelques minutes. Élaboré à partir de critères d’observation validés par la médecine vétérinaire, celui-ci permet de faire le point sur la mobilité de son chat à partir de situations concrètes du quotidien : Votre chat saute-t-il toujours aussi facilement sur son canapé préféré ? Hésite-t-il avant de monter ou de descendre ? Joue-t-il autant qu’avant ? Se déplace-t-il avec la même aisance ? Au fil des réponses, ce questionnaire permet de faire le point sur ses habitudes, sa mobilité et sur d'éventuelles évolutions.

Ce test ne permet pas de poser un diagnostic, mais il peut être un bon point de départ : vous pouvez ainsi utiliser les réponses de ce questionnaire pour échanger avec votre vétérinaire traitant. Celui-ci pourra examiner votre chat, et, si nécessaire lui proposer une prise en charge adaptée et personnalisée, afin qu'il puisse retrouver une bonne qualité de vie et toutes les habitudes qu'il aimait tant.

Alors, votre chat bouge-t-il comme avant ? Faites, dès maintenant, le test sur le site de Zoetis !

* Hardie EM, Roe SC, Martin FR., « Radiographic evidence of degenerative joint disease in geriatric cats: 100 cases (1994-1997) », J Am Vet Med Assoc., 2002 Mar 1 ; 220(5):628-32.

** Enomoto M, et al., « Anti-nerve growth factor monoclonal antibodies for the control of pain in dogs and cats », Vet Rec., 2019 Jan 5 ; 184(1):23.

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