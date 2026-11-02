7 chatons sans leur mère : une employée laisse du thon pour tenter de la faire revenir

Dans le local à poubelles du garage Vertu Land Rover, sur Matford Way, à Exeter (Devon), 7 chatons attendaient, serrés les uns contre les autres dans une boîte, derrière une pile de cartons. Un employé du nom de Mike Dixon les a découverts en déplaçant cet amas, et leur mère a aussitôt pris la fuite. La chatte n'est pas revenue : les petits ont été emmenés chez des vétérinaires, puis confiés à un centre de Cats Protection, rapportait Exeter Today . Âgés de 10 semaines, ils seront bientôt proposés à l'adoption.

La chatte n'était pas une inconnue dans le secteur, où on l'apercevait depuis quelques semaines sans que quiconque s'en préoccupe. « Nous n'avions certainement pas réalisé qu'elle avait amené ses chatons ici pour les mettre en sécurité », a confié Mike Dixon. Une fois la génitrice partie, la portée est restée serrée sans un bruit dans une boîte déjà abîmée, sous les cartons.

© Cats Protection Devon Cat Centre

Sa collègue Beth Cupper, responsable d'atelier, est diplômée en conservation animale et a travaillé dans plusieurs zoos. À 2, ils ont installé la portée dans un carton plus robuste que celui, abîmé, qui l'abritait, puis l'ont reposé dans le local, en priant leurs collègues de garder leurs distances. Beth Cupper a aussi tapissé le nouveau contenant de fragments de l'ancien, pour que l'odeur familière incite la mère à revenir, et elle a laissé du thon bien odorant afin de l'attirer.

5 heures d'attente, sans retour de la mère

Personne n'a troublé les lieux, mais au bout de 5 heures, la chatte n'avait toujours pas reparu. Beth Cupper a alors emmené les 7 chatons au St David's Veterinary Hospital, avec du Taylor Swift en fond sonore pendant le trajet, histoire, plaisantait-elle, de leur donner de bons goûts musicaux en grandissant.

Sur place, les vétérinaires ont estimé que les petits n'avaient que 3 à 4 semaines. Ils les ont élevés à la main, en leur assurant des soins 24 h/24, jusqu'au moment où ils ont pu passer à une nourriture solide. Le Cats Protection Devon Cat Centre a ensuite pris le relais : les bénévoles y comblent l'absence de la mère en initiant les petits à la propreté, au jeu et à la vie en société, de quoi leur donner de l'assurance une fois adultes.

© Cats Protection Devon Cat Centre

La fratrie est constituée de 3 femelles et 4 mâles, tous baptisés d'après des personnages de « La Mélodie du bonheur » : Bridget, Von Trapp, Marta, Gretl, Fred, Louis et Kurt. Aux yeux de Mark Magee, directeur du centre, ils ont été « très chanceux d'avoir été trouvés à ce moment-là ». Leur mère, a-t-il souligné, avait fait du bon travail : les chatons étaient en bonne santé, même s'ils devaient être vermifugés. « C'est une portée vive et sociable, qui fera de brillants compagnons de famille », a-t-il ajouté.

Reste une inconnue : la chatte a-t-elle mis bas dans ce local ou y a-t-elle transporté sa portée pour la mettre à l'abri ? Le centre l'ignore, mais il espère la voir reparaître. Si elle revient, il prévoit de la capturer avec l'aide de l'équipe du garage, de la faire stériliser et de lui chercher à elle aussi un foyer.

2 des chatons ont déjà trouvé preneur

Âgés de 10 semaines, les chatons aux pelages gris et tigrés approchent du moment où ils pourront être proposés à l'adoption. Comme tous les chats placés par Cats Protection, ils quitteront le centre stérilisés, pucés, vaccinés et à jour de leurs traitements contre les parasites ; leurs adoptants recevront en outre 4 semaines d'assurance PetPlan offertes.

Le centre, qui ne vit que de dons, a lancé une cagnotte JustGiving de 1 000 £ (1 200 € environ) pour couvrir les frais engagés. Tout dépassement de cet objectif profitera aux autres chats hébergés. Mike Dixon, lui, espère adopter 2 des petits, auxquels il s'est attaché dès qu'il les a aperçus sous les cartons.