Il aura fallu un peu d’ingéniosité, un vêtement sacrifié et 2 tentatives pour offrir à ce minuscule félin une issue heureuse. Alors qu’il risquait de rester prisonnier de son étroit refuge souterrain, le chaton a finalement pu retrouver la lumière du jour grâce à l’intervention des pompiers et à l’aide inattendue d’une paroissienne. Mais le plus beau dans cette histoire, c’est que son aventure s’est achevée par une belle surprise : à peine sorti d’affaire, le petit rescapé a déjà trouvé une personne prête à lui ouvrir les portes de son foyer.

Le matin du dimanche 15 novembre, dans la ville de The Woodlands au Texas (Etats-Unis), des fidèles ont entendu miauler un chaton coincé aux abords de leur église. Venus le secourir, les pompiers ont dû s'y reprendre à 2 fois avant de parvenir à le sortir d'un tuyau de drainage, relate KHOU.

Des pompiers rapidement arrivés sur place

À l'église The Woodlands UMC, les paroissiens avaient perçu des miaulements qui s'échappaient d'un massif de buissons, où un jeune chat était bloqué. Les secours ont alors été appelés, et ce sont les pompiers du Woodlands Fire Department qui sont intervenus.

Sur place, les soldats du feu ont localisé le petit félin : selon eux, il se trouvait dans un tuyau de drainage destiné aux aménagements paysagers, à environ 4 pieds sous terre, soit un peu plus d'un mètre, d'où il miaulait.

Restait à le ramener à la surface. Les secouristes ont d'abord détourné un outil de son usage habituel, une longue tige métallique qui sert d'ordinaire à déverrouiller des véhicules, au bout de laquelle ils ont attaché un gilet de sécurité pour que le jeune animal s'y agrippe.

Sauvé grâce au pull d'une paroissienne

Comme la manœuvre n'a rien donné, une paroissienne a confié son propre pull aux pompiers. Une fois découpé, le vêtement a réussi là où la tige et le gilet avaient échoué, et le rescapé a pu être sorti du conduit.

© The Woodlands Fire Department / Facebook

Le sauvetage à peine terminé, une personne présente à l'église a demandé à adopter le chaton. Les pompiers ont salué cette issue par un jeu de mots anglais, « purr-fect ending », qui mêle le ronronnement des chats à l'idée d'une fin parfaite.