Le matin du dimanche 15 novembre, une femelle croisée Labrador Retriever noire de 6 ans a été trouvée dans une cage de transport déposée devant le Ruth Steinert Memorial SPCA, un refuge du comté de Schuylkill, en Pennsylvanie (Etats-Unis). Prénommée Willow, elle a été prise en charge par cet établissement, qui héberge actuellement plus de chiens que sa capacité habituelle ne le prévoit.

La découverte de Willow, relayée par WNEP, a surpris les employés arrivés au refuge ce matin-là. « Ça a été un petit choc », a confié Shannon Shuttlesworth, responsable des opérations du Ruth Steinert Memorial SPCA.

La responsable a ajouté qu'une jeune femme, présente sur les lieux avant l'employée qui a trouvé la femelle croisée Labrador Retriever au pelage noir, était très bouleversée. Cette personne pensait qu'il s'agissait de quelqu'un qui venait faire du bénévolat.

Un véhicule suspect filmé par une caméra de surveillance

Le refuge dispose toutefois d'une piste. Une caméra de surveillance a filmé un véhicule que ses responsables soupçonnent d'être lié à l'abandon de l'animal. Ils assurent avoir identifié le propriétaire de ce véhicule et engager des poursuites.

L'arrivée de Willow met aussi en lumière une difficulté qui pèse sur les refuges de la région : la place manque. Prévu pour 35 chiens, le Ruth Steinert Memorial SPCA en héberge actuellement environ 65.

Le téléphone, lui, ne cesse de sonner. Entre 30 et 40 appels parviennent chaque jour à l'équipe, passés par des personnes qui cherchent de l'aide pour un chat, un chien ou même un animal de ferme.

« Nous sommes complètement et totalement à pleine capacité », a résumé Shannon Shuttlesworth. À l'entendre, Hillside et toutes les autres structures de sauvetage des environs sont elles aussi complètes.

« C'est une crise »

La responsable met en cause l'élevage irresponsable et le trop faible nombre de stérilisations, qui alimentent selon elle cet engorgement. Elle s'inquiète également de voir des animaux cédés sans que personne ne se renseigne sur ceux qui les récupèrent. « C'est une crise », a-t-elle conclu.

Willow se remet aujourd'hui au refuge, où elle est proposée à l'adoption, comme plusieurs autres animaux en attente d'un foyer. L'équipe invite celles et ceux qui envisagent une adoption à venir sur place pour faire connaissance avec ses pensionnaires.