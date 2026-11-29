Arrivée le 6 mars au refuge du comté de Maricopa, en Arizona aux États-Unis, Nebula, une petite chienne de quelques semaines, a été adoptée 2 fois et rendue à 2 reprises en l'espace de quelques semaines. Craignant de la voir manquer des expériences importantes à son âge, l'équipe a décidé de plaider sa cause en ligne, comme l'a rapporté Newsweek . Restait à trouver quelqu'un prêt à lui offrir une 3 e chance…

Née d'une mère errante, Nebula avait jusque-là vécu dehors, dans une cour clôturée. Tout a commencé en famille : la mère, la petite boule de poils noire et les 8 autres chiots de la portée ont fait ensemble leur entrée au Maricopa County Animal Care and Control.

Au refuge, tout est allé très vite : 3 jours seulement après son admission, la jeune chienne était déjà adoptée. L'essai n'a tenu que 4 jours. Ses premiers adoptants l'ont rapportée sans vraiment se justifier, glissant tout au plus qu'elle mâchouillait énormément, ce qui n'a rien d'étonnant chez un chiot dont les dents poussent.

Il a fallu attendre 2 semaines pour qu'une deuxième porte s'ouvre… Et 2 jours à peine pour qu'elle se referme. Cette fois, d'après le média américain, la raison du retour tenait en peu de mots : la petite n'était pas un Labrador Retriever de pure race.

Mis bout à bout, ces passages au refuge finissaient par compter dans une vie aussi courte : l'équipe a fait remarquer que Nebula y avait déjà passé un tiers de son existence. « On peut sans doute dire qu'elle est restée environ un mois au refuge, ce qui est long pour un chiot ! », a résumé Kim Powell, responsable du pôle communication de la structure.

© @maricopapets / Instagram

Une vidéo pour changer la donne

Ce qui préoccupait surtout le personnel, c'était de la voir passer à côté d'expériences importantes pour la socialisation d'un chiot. « Elle a passé une grande partie de sa période de socialisation, de 0 à 18 semaines, au refuge, c'est pourquoi nous poussions son adoption en ligne afin qu'elle soit bien socialisée et réussisse sa vie ! », a expliqué la responsable.

Le 3 avril, le refuge a donc publié sur Instagram une vidéo où l'on voyait la petite chienne traverser une pièce en courant, puis bondir vers la caméra. La personne qui filmait assurait pourtant, pince-sans-rire, que Nebula savait aussi se montrer calme et posée. Les images ont dépassé les 230 000 vues.

L'équipe ne cachait rien de son tempérament : de l'énergie à revendre, certes, mais aussi une petite chienne attachante, qui ne demandait qu'à apprendre. Seule condition posée aux candidats : accepter de voir ses dents de lait laisser quelques marques sur le mobilier. Sous la vidéo, les internautes ont accueilli ce portrait avec tendresse, plusieurs disant comprendre ce que l'éducation d'un chiot peut avoir d'éprouvant.

Le bonne nouvelle arrive enfin

Une quinzaine de jours après son second retour, quelqu'un a fini par s'arrêter sur Nebula et a choisi de lui donner sa chance. La mention « ADOPTÉE », en lettres capitales, est alors venue s'ajouter à la publication du refuge.

Au moment où l'équipe donnait de ses nouvelles, la boule de poils vivait depuis quelques jours dans sa nouvelle famille, et le personnel du refuge voulait croire que cette troisième tentative tiendrait. « La bonne nouvelle, c'est... qu'elle n'a pas été ramenée depuis ! », a conclu Kim Powell.