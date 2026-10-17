Cette chatte retrouve sa maîtresse après 8 ans d’absence alors qu’elle vivait dans le même village de Charente-Maritime

Florence a retrouvé Lana, sa chatte de 12 ans, à Montroy en Charente-Maritime, la semaine même où ici.fr relatait l'histoire, le samedi 10 octobre 2026. 8 ans s'étaient écoulés depuis sa disparition. Entre-temps, l'animal avait été confondu avec un autre chat et adopté par quelqu'un d'autre ; le refuge animalier de Châtelaillon-Plage a découvert la méprise et mené l'enquête pour retrouver sa propriétaire.

Tout avait commencé en 2015, lorsque Florence avait découvert une portée de chatons dans son jardin. Elle les avait recueillis et s'en était occupée, si bien que les petits félins étaient devenus des membres à part entière de la famille. Lana était l'une d'eux.

En 2018 pourtant, la chatte n'est pas rentrée à la maison. Ce n'était pas sa première absence, comme le raconte sa maîtresse :

« C’était la deuxième fois qu’elle disparaissait. La première fois, elle était partie une petite semaine, et puis un jour elle est partie et n’est jamais revenue »

Florence a multiplié les démarches, déclarant la disparition sur le service Pet Alert, placardant des affiches dans la ville et lançant des appels à témoins sur les réseaux sociaux. Rien n'y a fait : le félin est resté introuvable.

Un appel que Florence n'attendait plus

Elle avait perdu tout espoir, jusqu'à un coup de fil reçu la semaine précédant ce récit. Au bout du fil, le refuge de Châtelaillon-Plage (ASPAC) pensait avoir retrouvé son chat dans une famille d'accueil. « J’étais loin d’imaginer que ça pouvait être Lana. », confie-t-elle.

Le tatouage d'identification de Lana était partiellement effacé, et la chatte avait été confondue avec un autre animal qui lui ressemblait comme deux gouttes d'eau ; elle avait par ailleurs été adoptée par quelqu'un d'autre. L'ASPAC a alors mené l'enquête, fini par remonter jusqu'à Lana, puis prévenu Florence.

Reconnue au toucher, puis à sa peluche

Une fois l'identité confirmée et les papiers en règle, Lana a pu rentrer chez elle. « Je suis allée la voir dans la famille d’accueil, je l’ai reconnue tout de suite », raconte Florence, qui l'a d'abord reconnue au toucher : « Elle a toujours eu un poil extrêmement doux. »

Lana a également retrouvé sa peluche préférée, qu'elle ne quitte plus depuis quelques jours. « Elle l’a reconnue tout de suite, et s’est même endormie dessus alors que la famille d’accueil lui donnait des doudous mais elle n’en voulait pas », précise sa maîtresse.

Près de 8 ans chez un homme âgé du village

Florence a ensuite appris où sa chatte avait passé tout ce temps. Pendant près de 8 ans, Lana avait vécu dans leur propre village, chez un homme âgé qui l'avait probablement adoptée sans se douter qu'elle avait déjà un foyer. C'est à son départ en Ehpad que le refuge de Châtelaillon-Plage a récupéré la chatte, dont le tatouage a finalement permis de remonter jusqu'à sa véritable propriétaire.

Désormais, Lana retrouve peu à peu ses repères et profite de la présence de Florence, 8 ans après son départ.