Figure familière du campus de l'Abilene Christian University (ACU) au Texas, un chat appelé Tom a pris sa retraite au printemps dernier, des soucis de santé liés à l'âge ayant conduit à son adoption. Pour que son souvenir demeure près du Campus Center, où il venait souvent à la rencontre des étudiants, Elisa Monds, inscrite en design graphique, lui consacre une sculpture en bronze, rapportait le journal de l'université texane The Optimist .

Tom, de son nom complet Thomas Benjamin Bean, avait fait son apparition sur le campus vers 2022, probablement après avoir été abandonné. Il s'était vite approprié la terrasse du Bean, dont il appréciait la cuisine, le poulet grillé par-dessus tout, au point qu'il fallait parfois le faire sortir en douce des lieux, où il tentait d'aller se servir lui-même. « C'était un chat très connu des étudiants, que l'on câlinait souvent et à côté duquel on étudiait », a raconté Emma Boerm, directrice de la Feral Cat Initiative.

Sa carrière de chat de campus a pourtant dû s'interrompre pour raisons de santé. En mai, la Feral Cat Initiative s'est rapprochée d'un vétérinaire pour placer définitivement dans une famille ce matou au pelage tabby gris, sujet aux allergies et dont le poids avait augmenté. Il vit désormais en intérieur, auprès d'adoptants qui continuent de le soigner.

Une idée accueillie à bras ouverts

L'idée de la sculpture est venue à Elisa Monds, étudiante en 3e année originaire de Spring, peu après ce départ. « J'ai choisi Tom parce qu'il a récemment pris sa retraite », a-t-elle expliqué. Elle s'en est d'abord ouverte à Geoffrey Broderick, professeur associé d'art, qui l'a encouragée à en faire son projet pour l'Honors College. Après le feu vert de ce dernier, elle a aussi obtenu auprès de Student Life et des Facilities l'autorisation d'installer l'œuvre de façon permanente.

L'étudiante a trouvé une alliée en Brooke Nichols, assistante exécutive du vice-président de Student Life, qui est allée défendre le dossier en son nom auprès d'autres administrateurs. Son professeur, lui, ne mesurait pas d'abord la notoriété du matou : il a interrogé sa classe, et tous ses élèves connaissaient Tom.

Une cagnotte pour financer le projet

Il fallait encore financer l'ouvrage. Si le bronze est fourni dans le cadre du cours de sculpture, le moulage et l'installation représentaient environ 450 dollars (un peu plus de 400 euros). Elisa a donc ouvert une cagnotte GoFundMe, que la Feral Cat Initiative a relayée auprès de ses soutiens. « En 20 minutes environ, le premier don était de 200 dollars, et en une heure j'avais tout l'argent nécessaire », a raconté la jeune femme. L'objectif a même été dépassé, et le surplus pourra servir à des frais annexes ou à une éventuelle cérémonie de dévoilement.

Pour l'heure, la sculpture n'en est qu'au stade de l'argile. Le chemin vers le bronze sera long, puisqu'il faudra encore fabriquer un moule, passer par la cire, puis couler le métal.

© The Optimist

« C'est bien de savoir qu'il est adopté, mais aussi qu'on se souviendra de lui »

Une fois achevée, la statue prendra place, accompagnée d'une plaque commémorative, près des abris à chats installés devant le Campus Center, là où le quadrupède passait une grande partie de son temps. Pour Geoffrey Broderick, qui a signé des sculptures publiques à travers le Texas, ce sera sans doute la dernière commande menée à bien avant son départ à la retraite, prévu en mai. « Ce sera l'œuvre achevée qui couronnera ma carrière », a-t-il déclaré.

« C'est bien de savoir qu'il est adopté, mais aussi qu'on se souviendra de lui sur le campus et qu'il aura sa sculpture, ce que peu d'entre nous peuvent dire », s'est réjouie Emma Boerm. Elisa Monds espère de son côté que les futurs étudiants, en passant devant le bronze, se rappelleront la place que les chats occupent depuis longtemps dans la vie de l'ACU.