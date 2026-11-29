À Neuville-Coppegueule, dans la Somme, un voisin a donné l'alerte après avoir vu des canards mourants sur une propriété que son occupant avait quittée. Son signalement a conduit l'association Action Protection Animale sur ce terrain, où d'autres animaux se trouvaient encore.

D'après Action Protection Animale (APA), qui en a parlé sur son site, l'occupant avait laissé plusieurs animaux derrière lui en partant. Soucieux du sort de ces canards dont plus personne ne s'occupait, le riverain a prévenu l'association pour qu'ils puissent vivre dans de meilleures conditions.

APA n'a pas tardé à envoyer une équipe dans cette commune de la Somme. Une fois sur les lieux, elle a constaté que le voisin avait vu juste : plusieurs palmipèdes gisaient sans vie, tandis que de nombreux autres animaux se trouvaient encore sur place.

Des chiens se trouvaient eux aussi sur la propriété. Leurs gamelles étaient désespérément vides et certains d'entre eux étaient maigres, a relevé l'équipe.

© Action Protection Animale

Le retour du propriétaire sur place a été obtenu par les équipes de l'association, venues avec les forces de l'ordre. Les survivants ont alors pu être saisis.

© Action Protection Animale

« Ils sont désormais en sécurité et ne manqueront plus jamais de rien »

Au terme de l'opération, APA a pris en charge 4 canidés et 6 canards. « Ils sont désormais en sécurité et ne manqueront plus jamais de rien », assure l'association.

© Action Protection Animale

« Signaler, c’est refuser de fermer les yeux », rappelle Action Protection Animale, dont l'intervention est partie du signalement d'un voisin.

Cette histoire est l'occasion de rappeler un conseil utile face à des animaux laissés à l'abandon sur un terrain : regarder d'abord s'ils disposent d'un abri, d'eau et de quoi manger. Quelle que soit la réponse, mieux vaut ne pas chercher à les emmener soi-même, puisque l'endroit appartient à quelqu'un et qu'un animal qui a peur peut surprendre par sa réaction.

Il faut en revanche signaler rapidement ce que l'on a vu, que ce soit à la gendarmerie, à la police municipale, à la mairie ou à une association de protection animale. Pour donner du poids à cette démarche, on peut préciser combien de bêtes sont concernées et où elles se trouvent exactement, en joignant quelques clichés pris sans s'approcher.