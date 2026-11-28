Vendus très cher à une première famille qui s'en est vite séparée, Jelly et Custard, 2 chats sans poils issus de la même fratrie, sont passés de foyer en foyer durant leurs 2 premières années, relaie The Dodo . L'équipe de la RSPCA Canterbury Branch, qui les a recueillis, leur a alors cherché un adoptant expérimenté.

Nés en pleine mode des chats de créateur, Jelly et Custard avaient été payés très cher par leur première famille. Celle-ci n'avait pourtant pas mesuré l'attention que ces animaux allaient réclamer, et elle s'en est rapidement séparée.

Issus de la même fratrie, les 2 félins à la peau nue sont des croisés Sphynx et American Curl, des chats très recherchés.

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De multiples séparations

Les séparations se sont ensuite enchaînées : au cours de leurs 2 premières années, Jelly et Custard sont passés par 7 foyers différents, l'une de ces familles ne les ayant gardés que 24 heures avant de renoncer à son tour.

Ce parcours s'est arrêté à la RSPCA Canterbury Branch (Angleterre), où le duo a finalement été recueilli. Dans un communiqué, Natalie Archer, responsable du refuge, a regretté que ces chats soient passés d'un foyer à l'autre comme des accessoires de mode dont on ne voulait plus. Elle a rappelé qu'ils sont des êtres sensibles, qui ressentent la peur et la douleur, la joie et le bonheur. « Ils ne méritaient pas ce début de vie, mais malheureusement ces chats sont tendance et à la mode, et ils ne sont que la partie émergée d'une crise de l'élevage », a-t-elle ajouté.

Au quotidien, un chat sans poils a besoin de chaleur et d'une peau tenue à l'abri du soleil, mais aussi d'yeux et d'oreilles nettoyés régulièrement, sans oublier des bains adaptés. Ces animaux peuvent aussi développer des problèmes de santé, cardiaques notamment, ce qui oblige leur famille à surveiller leur état de près. Accueilli sans préparation, l'un d'eux risque de se retrouver sans foyer.

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Le site du refuge n'a pas résisté à l'afflux

Dès leur arrivée, l'équipe a consacré une publication à Jelly et Custard. Leur allure a séduit tant de monde que le site web de la structure est tombé en panne, submergé par les personnes qui voulaient les adopter.

Encore fallait-il trouver un adoptant expérimenté et responsable, qui ne les abandonnerait pas au motif qu'ils demandent un peu plus de soins.

© The Dodo

Ce profil, c'était celui de Heather Morris. Familière de ces races et prête à assumer toutes les responsabilités qu'elles impliquent, elle a déposé une demande d'adoption avec sa famille. Son mari, ses enfants et elle ont été conquis dès le premier instant.

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« Presque des chiens dans des corps de chats »

Les 2 chats s'épanouissent aujourd'hui dans ce foyer définitif. « Ce sont de vrais personnages, presque des chiens dans des corps de chats : ils envahissent toute la maison et c'est le chaos, mais on adore ça », raconte Heather dans un communiqué.

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Elle tient désormais à ce que chacun sache à quoi il s'engage en accueillant un chat sans poils. Trop de gens, regrette-t-elle, se laissent tenter par leur allure originale, alors que ces animaux ne se résument pas à leur apparence et demandent beaucoup de soins. « Les gens pensent qu'ils sont simplement jolis, mais c'est un engagement énorme », ajoute l'adoptante.