Sophie Yasin, mère de famille, s'est réveillée dans une maison anormalement chaude : le thermostat n'affichait plus la température réglée la veille, et personne chez elle ne reconnaissait y avoir touché. Dans son histoire, relayée par The Dodo , les soupçons se sont portés sur les enfants, puis sur l'appareil lui-même, avant que son mari ne découvre ce qui se passait réellement près du thermostat.

La veille au soir, Sophie Yasin avait laissé le chauffage réglé sur 68 degrés Fahrenheit (20 °C). Au matin, en descendant, elle a constaté que la consigne était passée à 76 °F (24,5 °C), sans explication apparente.

Les chats d'abord exclus de la liste des suspects

« Je pensais que l'un de mes enfants avait changé le réglage de la température », raconte-t-elle. Un message envoyé dans la conversation de groupe de la famille n'a rien donné : personne ne s'est dénoncé, et la mère de famille a préféré ne pas insister.

Les 3 chats de la maison, Max, Lily et Todd, semblaient pourtant à l'aise dans cette chaleur. Sophie a rebaissé le chauffage, puis a repris le cours de sa journée en laissant l'énigme entière.

© Sophie Yasin

Le répit a été de courte durée. Plus tard, son mari est venu lui annoncer que le thermostat affichait cette fois 88 °F (31 °C). Pensant que l'appareil était détraqué, il l'a ramené au réglage que la famille conserve d'ordinaire.

2 chats surpris sur le rebord

La panne n'y était pour rien. Peu après, l'homme a vu les félins se hisser sur le rebord situé près du thermostat, puis changer eux-mêmes la température. « Il les a vus changer physiquement la température avec leurs petites pattes », rapporte Sophie.

Max a été le premier pris sur le fait, alors qu'il faisait de nouveau grimper le chauffage. Lily l'a imité ensuite.

© Sophie Yasin

Entre espièglerie et raison

« Max est connu pour être espiègle, mais Lily est d'habitude la voix de la raison », décrit leur maîtresse, pour qui le premier a peut-être fini par entraîner la seconde.

Depuis l'emménagement de la famille, pourtant, aucun des chats n'avait cherché à toucher au thermostat, présent dès le premier jour.

© Sophie Yasin

Reste le cas de Todd, le 3e chat de la maison, qui aime s'installer sur la bouche de chaleur. Sophie, qui dit ignorer si Max et Lily avaient conscience de leur geste, plaisante en imaginant qu'il leur aurait, d'une façon ou d'une autre, soufflé l'idée.

© Sophie Yasin

De l'affection et des sourires

La famille a depuis trouvé la parade. Le thermostat est désormais verrouillé par un mot de passe : les frasques des chats n'ont plus d'effet sur le chauffage.

Sophie dit aimer ses chats, qui apportent à la famille de l'affection et des sourires au fil des journées chargées. « Je supporterai ces facéties toute la journée, tant que mes bébés à fourrure sont heureux et comblés », assure-t-elle.