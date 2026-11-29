À l'aéroport international de Burlington, dans le Vermont (Etats-Unis), les voyageurs peuvent croiser Buddy, un chien de thérapie de race Golden Retriever, que sa maîtresse Cathy Chamberlain amène plusieurs fois par semaine. Après l'arrêt des vols survenu récemment à l'échelle nationale, le duo est venu plus souvent que d'ordinaire, au cas où des passagers auraient eu besoin de sa présence, rapporte Mynbc5 .

Dans l'aérogare de South Burlington, c'est à la porte 8 qu'il faut chercher Buddy : le Golden Retriever y a son banc de prédilection.

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D'ordinaire, sa maîtresse Cathy Chamberlain l'y emmène environ 3 fois par semaine. La semaine qui a précédé le reportage, le rythme s'est pourtant accéléré : après l'arrêt national des vols, ordonné le 13 novembre par la FAA (l'équivalent américain de la Direction générale de l’Aviation civile) en raison d'une défaillance du réseau de télécommunications du contrôle aérien, le duo est revenu plus souvent qu'à l'accoutumée pour apaiser les voyageurs.

L'un des 3 chiens de la famille

« Nous venons 3 jours par semaine, en général 2 heures, 2 heures et demie, sauf si quelque chose d'important se produit, comme le week-end dernier. Alors nous sommes venus en plus, au cas où des gens auraient eu besoin d'un petit moment avec Buddy », a expliqué Cathy Chamberlain.

Elle avait d'abord vu à la télévision que l'aéroport de Burlington accueillait un chien de thérapie. Elle y a ensuite inscrit son propre compagnon, il y a environ 3 ans.

Elle partage aussi sa vie avec 2 autres chiens, mais ni l'un ni l'autre n'a réussi la formation de chien de thérapie.

« Cela leur met un sourire au visage »

Désormais, des voyageurs attendus à d'autres portes se déplacent jusqu'au banc de Buddy pour le voir. « Je constate que les gens sont stressés, nerveux ou autre. Rien que de voir un chien, ils passent, le voient assis ou couché ici, et cela leur met un sourire au visage », a constaté sa maîtresse.

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Certains s'attardent bien plus longtemps. D'après Cathy Chamberlain, il est arrivé que des personnes venues rendre visite à un proche malade s'assoient auprès de Buddy et y restent pendant toute leur attente, jusqu'à l'heure de leur vol.

Un célébrité croissante sur les réseaux sociaux

La notoriété du chien se joue aussi en ligne, où son compte Instagram gagne des admirateurs. Le jour du reportage, 2 personnes ont ainsi abordé Cathy Chamberlain à la recherche de l'animal, dont elles avaient vu les publications.

Ce même compte indique d'ailleurs quels jours le Golden Retriever est attendu à l'aéroport.