Mardi 17 novembre 2026, à Saint-Paul-lès-Romans (Drôme), les salariés du centre Norauto ont sorti du moteur d'une voiture laissée par un client une petite chatte d'un peu plus de 2 mois. Son histoire, relayée par ici.fr , s'est poursuivie chez le vétérinaire, puis loin de l'atelier.

Sous un capot, un mécanicien s'attend à croiser des courroies, des durites, parfois une fuite d'huile. Ce mardi-là, dans la Drôme (26), les employés du Norauto de Saint-Paul-lès-Romans y ont trouvé tout autre chose : une boule de poils bien vivante, nichée dans l'une des voitures que la clientèle leur avait confiées.

« C'est une femelle d'un peu plus de 2 mois, elle était cachée sous la plaque moteur », détaille Killian Guillemain, le responsable du magasin, à propos de cette passagère que personne n'attendait à l'atelier.

Du vétérinaire à la maison du responsable

Une fois tirée d'affaire, la minette a été conduite chez le vétérinaire. Elle ne portait aucune puce d'identification.

Sous le charme, le responsable du magasin a choisi dans la foulée d'adopter ce chaton trouvé sur son lieu de travail. « Après l'avoir emmenée chez le vétérinaire, j'ai décidé de l'adopter pour mon fils et pour agrandir la famille », raconte-t-il.

La petite femelle a depuis rejoint son nouveau foyer, où une photo créditée au Norauto de la commune la montre déjà installée.

© Garage Norauto Saint-Paul-lès-Romans

Reste à lui trouver un prénom

À Saint-Paul-lès-Romans, l'équipe n'en est d'ailleurs pas à son premier chaton sauvé au garage : cette jeune femelle est le 3e que l'atelier recueille de cette façon. Il lui manque encore un nom.

Pour y remédier, Killian Guillemain a lancé un appel sur Facebook. Parmi les suggestions figurent Octane, Cambouis, Simone ou encore Déesse, comme la voiture. Le choix reste à faire...

© Norauto Saint Paul Lès Romans / Facebook

L'info Woopets - Pourquoi les chats aiment-ils se cacher dans les moteurs de voiture ?

En hiver comme lors des journées fraîches, les moteurs de voiture peuvent attirer les chats en quête de chaleur et de tranquillité. Plusieurs raisons expliquent ce comportement, qui peut malheureusement s'avérer très dangereux pour eux :

La chaleur : après avoir roulé, un moteur conserve une certaine chaleur qui attire les chats, particulièrement lorsqu'il fait froid ;

Un abri rassurant : les espaces sous le capot leur offrent un refuge à l'abri du vent, de la pluie et des intempéries ;

Un endroit discret : les chats apprécient les cachettes sombres et confinées où ils se sentent protégés ;

L'instinct de survie : lorsqu'ils vivent dehors, ils recherchent naturellement des endroits chauds et sécurisés pour se reposer ;

La curiosité : certains chats explorent simplement les espaces accessibles et peuvent découvrir le compartiment moteur par hasard.

Attention : cette habitude peut être mortelle. Un chat caché sous le capot risque d'être blessé ou tué au démarrage du véhicule. Avant de prendre la route, pensez à taper sur le capot, à klaxonner brièvement ou à vérifier sous le véhicule pour lui laisser le temps de s'échapper.