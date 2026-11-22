Le lundi 16 novembre 2026, à Fourques-sur-Garonne, un village du Lot-et-Garonne proche de Marmande, une auxiliaire de vie a découvert un chiot de type Beauceron d'à peine 1 mois dans le jardin d'une personne âgée. Sans puce ni propriétaire connu, le petit chien a été recueilli par la mairie. Restait à savoir ce qu'il allait devenir… Son histoire, racontée par la municipalité et relayée par actu.fr , s'est jouée en une poignée d'heures.

Ce jour-là, la professionnelle effectuait une visite à domicile. Dehors, le compagnon à 4 pattes de la personne âgée n'était pas seul : un chiot se tenait tout contre lui. À qui ce tout jeune chiot Beauceron pouvait-il bien appartenir ?

Pour le savoir, une enquête a été menée dans le voisinage, avec l'espoir de retrouver un éventuel propriétaire, mais elle n'a rien donné. Comme le petit chien ne portait pas non plus de puce électronique, il avait tout l'air d'avoir été abandonné.

© Mairie de Fourques sur Garonne / Facebook - actu.fr

Une mascotte au mandat express

La mairie de Fourques-sur-Garonne a donc recueilli le toutou, qui a vite conquis élus et secrétaires. « En quelques instants, notre petit pensionnaire devient la mascotte de la mairie », a raconté sur Facebook la municipalité, à qui l'on doit aussi les photos du chiot.

Ce rôle de mascotte, le Beauceron ne l'a pourtant pas tenu bien longtemps. Juste en face de l'hôtel de ville se trouve une école, et l'un des parents d'élèves, tombé sous le charme du chiot, a décidé de l'accueillir sous son toit. Il a fallu moins de 3 heures pour que le jeune chien soit adopté et rejoigne sa nouvelle famille !

« Un grand merci à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour prendre soin de lui et lui offrir ce nouveau départ, conclut la mairie, bienvenue dans ta nouvelle vie, petit bonhomme ! »

© Mairie de Fourques sur Garonne / Facebook - actu.fr

Un autre chiot signalé à Romestaing

Cette fin heureuse laisse pourtant une question en suspens. Un jour plus tôt, la commune de Romestaing, distante d'environ 10 km, avait elle aussi rapporté le cas d'un chiot abandonné, adopté à son tour depuis. Les 2 histoires se ressemblent, les 2 petits chiens aussi, si bien qu'une portée entière a peut-être été abandonnée. Rien ne prouve cependant qu'ils appartiennent à un seul et même groupe.

Rappelons que la loi française considère l'abandon d'un chien comme un délit : son auteur s'expose à une amende de 45 000 à 75 000 € ainsi qu'à une peine de 3 à 5 ans de prison.