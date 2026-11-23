Le 10 novembre, un croisé terrier nommé Teddy a été découvert, abandonné, dans le parc canin de Skillman Park, à Montgomery, dans le New Jersey (États-Unis). Son histoire, relayée par Hillsborough, NJ Patch , commence par un mot laissé à ses côtés et passe par un refuge, tandis que la police enquête sur ce triste abandon…

Il était environ 9 h, ce matin-là, lorsque la police de Montgomery s'est rendue dans l'espace réservé aux chiens de Skillman Park. Des employés des parcs du comté venaient d'y trouver ce chien abandonné ; d'après la police, le message qui l'accompagnait indiquait qu'il avait besoin d'un bon foyer.

L'animal a ensuite été confié au refuge SAVE. Depuis sa création en 1941, les animaux de compagnie privés de foyer, autour de Princeton comme plus loin, trouvent protection auprès de cette association indépendante, qui ne poursuit aucun but lucratif.

3 phrases et une enquête

« Le maître est décédé. Un bon chien. Il s'appelle Teddy », disait le message, tel que l'a rapporté SAVE. 3 phrases qui donnaient au toutou un nom et le présentaient comme un bon compagnon. Quant à la mort du maître, elle n'est connue, à ce stade, que par ce mot.

L'affaire n'en est pas restée là : les agents de protection animale de la police de Montgomery se sont saisis du dossier et enquêtent sur cet abandon.

Un nouveau foyer pour Teddy

Pris en charge par le refuge, Teddy a reçu tous les soins nécessaires, mais aussi beaucoup d'attention et d'affection en attendant de retrouver une famille. Il a même eu le droit à une petite gourmandise dans un café !

Personne ne s'étant manifesté pour le réclamer, il a finalement été proposé à l'adoption. Et le gentil chien n'a pas attendu longtemps : plusieurs candidats se sont rapidement montrés intéressés pour venir le rencontrer.

Le séjour de Teddy au refuge a d'ailleurs pris fin un lundi : ce jour-là, a indiqué Heather Achenbach, la directrice de SAVE, quelqu'un a choisi d'adopter le toutou.

© SAVE, A Friend to Homeless Animals / Facebook





Pour Teddy, l'histoire se finit donc bien : ce gentil croisé terrier trouvé un matin de novembre a désormais une famille. L'enquête sur son abandon, elle, se poursuit.

L’info Woopets - Que faire lorsqu'on découvre un chien abandonné dans un parc ?

Découvrir un chien seul dans un parc peut être déstabilisant, mais quelques bons réflexes permettent de le mettre en sécurité et de lui donner toutes les chances de retrouver son propriétaire ou une nouvelle famille :