Kingston, un chat de 18 ans, s'était volatilisé un jour sans jamais rentrer, laissant la famille de Lauren Bishop sans nouvelles et son fils de 8 ans privé de son meilleur ami aux pattes de velours. Au bout de 9 mois, le vieux matou a refait surface contre toute attente, et son humaine a choisi d'en faire la surprise au petit garçon.

Comme le rapporte Pet Helpful, Kingston a disparu un jour, et les mois ont défilé sans qu'il repointe le bout de son museau grisonnant. Certaines personnes croient qu'un félin âgé s'isole quand sa fin approche. Chez les Bishop, on avait fini par envisager cette hypothèse pour ce chat de 18 ans, peut-être parti finir sa vie seul.

C'est le fils de Lauren Bishop qui a le plus mal vécu cette absence : à 8 ans, le petit garçon voyait en Kingston son meilleur ami.

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Une belle surprise l'attendait 9 mois plus tard

Après 9 mois d'absence, Kingston a refait son apparition alors que plus personne ne s'y attendait, et Lauren a décidé d'en faire la surprise à son fils.

Dans la vidéo des retrouvailles, l'enfant, très ému, s'est montré soulagé de revoir son compagnon à la maison et a versé quelques larmes. Les internautes ont été nombreux à partager son émotion

Une dernière semaine blotti contre les siens

Ces retrouvailles ont pourtant été de courte durée, puisque Kingston est a rejoint le pont de l'arc-en-ciel une semaine environ après son retour. « C'était un miracle qu'il rentre après avoir été perdu si longtemps », a confié Lauren en annonçant la nouvelle.

La veille, l'état du vieux chat s'était aggravé. Selon son humaine, il n'avait plus en lui la force de guérir, et la famille, le cœur brisé, a dû se résoudre à le faire euthanasier.

De ce retour après tant de mois, Lauren garde une conviction toute personnelle. « Je crois sincèrement qu'il a rassemblé ses dernières forces pour revenir afin que nous puissions lui dire au revoir », a-t-elle expliqué.

Son seul réconfort ? Savoir que Kingston n'a pas fini sa vie dehors, seul. Sa dernière semaine, il l'a passée entouré de toute la famille, qui l'a câliné jusqu'au bout. « Il n'existe vraiment aucun autre chat au monde qui lui sera comparable », conclut-elle.

L'info Woopets : les chats s'isolent-ils pour mourir ?

Lorsqu'ils se sentent faibles ou malades, leur instinct poussent les chats à chercher un endroit calme et à l'abri des dangers, où ils se sentent en sécurité.

Toutefois, certains matous préfèrent rester près de leurs humains et rechercher une présence rassurante. En somme, chaque petit félin réagit différemment.

Si votre moustachu adoré commence à se cacher ou à éviter le contact, soyez vigilant. Ce changement de comportement peut révéler une douleur ou une maladie, qui impose une visite de contrôle chez le vétérinaire.