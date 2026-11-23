Parti en randonnée avec sa maîtresse dans les monts Adirondacks, dans l'État de New York, Tucker s'est enfui le 11 octobre 2026 au petit matin, pendant une pause. Il a fallu 3 semaines de recherches et l'aide de randonneurs, de chasseurs et d'habitants de la région pour que le chien retrouve sa famille.

Tucker a l'habitude des sommets : ce croisé Border Collie / Labrador Retriever en a gravi près d'une douzaine dans les Adirondacks, quand sa maîtresse, Sam Talbot, en compte 20. « Il est le plus heureux sur les sentiers, et le plus heureux en pleine forêt », dit-elle de lui. Leur mésaventure, relayée par Spectrumlocalnews, a commencé lors de l'une de ces sorties.

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« Je crois être restée une heure au barrage de Marcy, à pleurer à l'idée de ne peut-être pas retrouver Tucker »

Ce matin du 11 octobre, une simple halte a suffi pour que l'animal lui échappe. Sam, qui habite McGraw, près de Cortland, à 4 heures de là, a alors enchaîné les allers-retours dans l'espoir de retrouver son chien, confectionnant des affiches qu'elle diffusait sur les réseaux sociaux et reportant sur une carte les endroits où il avait été vu. « Je crois être restée une heure au barrage de Marcy, à pleurer à l'idée de ne peut-être pas retrouver Tucker et de devoir annoncer à mes enfants que j'avais perdu le chien », a-t-elle confié.

Elle n'a pourtant pas cherché seule. Rangers du parc, randonneurs, chasseurs et riverains se sont joints à elle, tandis que des centaines de personnes relayaient ses publications, y compris les jours où aucune nouvelle ne lui parvenait. Tout au long du mois d'octobre, Tucker a été aperçu à plusieurs reprises, sans que quiconque réussisse à s'en approcher assez pour l'attraper : d'après Sam, il se montre craintif avec les inconnus.

Certains de ces signalements sortaient de l'ordinaire. Une poignée de témoins, dont l'un équipé d'un drone, ont rapporté avoir vu le fugitif avec une coyote et ses 3 petits. Sam avait par ailleurs déposé des jouets, des couvertures et un couchage imprégnés de l'odeur de son compagnon là où il avait été repéré ; toujours selon des témoins, la femelle a été vue tenant quelques-uns de ces objets dans sa gueule.

Des saucisses semées jusqu'à la cage

À Newcomb, dans le comté d'Essex, à environ 25 kilomètres de l'endroit où le quadrupède s'était enfui, 2 amies et voisines, Tammy Larabee et Linda Piper, suivaient les recherches. Vers le week-end d'Halloween, Linda a découvert un chien debout sur son porche, qui a détalé dès qu'il l'a vue. Son père, Roger Piper, l'y a aperçu 2 fois ce matin-là.

Avec l'accord de Sam, une cage trappe a alors été installé : Linda a semé des saucisses jusqu'à la cage. Plus tard, Roger est venu frapper à la porte de sa fille pour la prévenir qu'il y avait quelque chose dans le dispositif de capture. C'était Tucker, 3 semaines et 1 jour après sa disparition. « Il était si doux. On aurait pu croire qu'il serait pétrifié, mais non », a raconté Tammy Larabee.

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Prévenue vers 20 h le 2 novembre, Sam a pris le volant et roulé toute la nuit jusqu'à Newcomb. « Je n'aurais pas pu être plus heureuse », a-t-elle résumé.

« Il a une sacrée histoire. Vraiment. Et on ne la saura jamais »

Aujourd'hui, Tucker va bien. Il a perdu un peu de poids et portait à son retour les traces de 3 semaines passées dans les bois. Depuis, il a eu droit à un passage chez le toiletteur. De cette longue escapade, on ne connaîtra pourtant que quelques bribes. « Il a une sacrée histoire. Vraiment. Et on ne la saura jamais », s'est amusée Linda Piper.

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Sam, elle, remercie tous ceux qui lui ont signalé le passage de son compagnon, partagé ses messages ou contribué à son retour. Dans quelques semaines, le duo reprendra son objectif : gravir les 46 hauts sommets des Adirondacks.