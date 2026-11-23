Noya, une chienne croisée de 13 kg, a perdu la famille auprès de laquelle elle avait passé 7 années. Elle patiente désormais dans un refuge en Espagne, et l'association Galgos France lui cherche des adoptants en France, décidés à ne plus jamais la laisser. Portrait d'une chienne que ses protecteurs disent aussi agréable avec les humains qu'avec ses congénères.

Son histoire, Galgos France la raconte dans l'annonce mise en ligne le 22 novembre 2026 sur Animaux.fr : née en octobre 2019, Noya a partagé 7 années avec les siens avant que tout ne bascule. L'association, qui parle d'un abandon sans en dire davantage, s'interroge sur ce qui a pu les conduire à se séparer d'elle.

La chienne vit à présent derrière des grilles en Espagne, où ses protecteurs la décrivent triste. Ce qu'ils espèrent pour elle ? Une famille prête à accueillir une chienne adulte et à s'engager pour toute sa vie, y compris quand elle aura vieilli.

Noya Âge : 7 ans Localisation : Espagne Espagne Association : GALGOS France Rencontrer Noya

Un petit faible pour les friandises

Côté caractère, le portrait est flatteur. L'association la présente comme une chienne douce et affectueuse, aussi agréable avec les humains qu'avec les autres chiens. Noya réclame d'elle-même les caresses et apprécie par-dessus tout d'avoir quelqu'un près d'elle.

© Galgos France / Animaux.fr

Les sorties ? Un plaisir pour elle. La tenir en laisse ne demande aucun effort : curieuse de chaque odeur flairée, Noya avance sans se presser. Les trajets en voiture se passent tout aussi bien, l'association décrivant une passagère sans histoire, qui s'installe à bord sans difficulté.

Reste un petit péché mignon : la gourmandise ! Avec ses 13 kg, elle affiche un léger surpoids, et ses futurs maîtres devront l'aider à retrouver la ligne progressivement. Quant aux chats, un essai de cohabitation peut être organisé pour les foyers qui en comptent déjà un.

© Galgos France / Animaux.fr

Du refuge espagnol jusqu'à Montauban

Pour l'instant, Noya se trouve toujours dans son refuge espagnol. Dès qu'une adoption sera conclue, Galgos France se chargera de l'acheminer jusqu'en France, où son arrivée est prévue à Montauban. Elle peut rejoindre un foyer partout dans l'Hexagone.

© Galgos France / Animaux.fr

La chienne partira vaccinée, y compris contre la rage, stérilisée et identifiée par une puce, avec un passeport européen dans ses bagages. Elle a également été testée pour les maladies méditerranéennes. Son adoption coûte 315 euros, une somme qui correspond à une participation aux dépenses du refuge.

Envie de lui ouvrir votre porte ? La première étape consiste à remplir un formulaire d'adoption. Une déléguée de Galgos France vous rappellera ensuite sans tarder pour parler de Noya.

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Galgos France sur l’annonce Animaux.fr de Noya.