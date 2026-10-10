Lors de leur promenade, ce couple et son chien croisent la route d'un félin bien décidé à changer de vie

Affamée et livrée à elle-même, cette chatte errante a choisi la bonne maison en traversant la rue pour rejoindre un couple et sa chienne qu’elle ne connaissait pas. Recueillie, soignée puis adoptée, Callie a depuis trouvé le bonheur et une famille avec laquelle elle partage désormais une belle complicité.

Un soir, Kayla et Brendan Dunn s'apprêtaient à sortir de chez eux, à Philadelphie en Pennsylvanie (Etats-Unis), pour promener leur chienne Cora quand ils ont repéré une chatte errante qui les observait attentivement. La féline extrêmement maigre s'est alors mise à miauler et a traversé la rue pour les rejoindre.



Kayla et Brendan Dunn

Le couple était surpris ; ils ne l'avaient jamais vue auparavant. Pourtant elle se comportait comme s'ils se connaissaient depuis toujours.

« Elle s’est approchée de moi et m’a laissée la caresser »

Kayla Dunn et Cora sont restées auprès d'elle, tandis que Brendan Dunn est allé acheter de la nourriture pour chat.

« Elle était très craintive, mais semblait curieuse et, finalement, elle s’est approchée de moi et m’a laissée la caresser brièvement, raconte Kayla Dunn à The Dodo . Elle semblait sociable. »

Son mari est revenu avec 2 boîtes de pâtée, que la minette a rapidement englouties tant elle était affamée.

Le couple a décidé de la recueillir et de l'installer dans le garage en attendant de l'emmener chez le vétérinaire le lendemain matin. « Nous n’avions pas prévu d’avoir un chat. Mais j’étais déjà en train de tomber amoureuse d’elle », confie Kayla Dunn.



Kayla et Brendan Dunn

« Elle était affectueuse depuis le début »

Ses bienfaiteurs l'ont appelée Callie. Elle a donc été examinée par le vétérinaire, qui a constaté qu'elle n'était pas identifiée. Elle devait être traitée contre les puces et la teigne.

La chatte a dû passer par une période de quarantaine dans le garage, le temps pour elle d'être complètement débarrassée des parasites. « Elle s’en est très bien sortie et elle était affectueuse depuis le début », dit son humaine.



Kayla et Brendan Dunn

« C’est la petite chatte la plus adorable qui soit »

2 mois plus tard, Callie a été stérilisée, puis installée dans la salle de bains. Une fois remise de l'opération, elle a enfin pu découvrir le reste de sa nouvelle maison.



Kayla et Brendan Dunn

Un an après, elle est plus heureuse et en forme que jamais. Elle adore ses adoptants et Cora, dont elle est devenue la meilleure amie.

« Malgré tout ce qu’elle a traversé, elle a conservé sa nature douce et affectueuse. C’est la petite chatte la plus adorable qui soit », conclut Kayla Dunn.



Kayla et Brendan Dunn