Cette histoire, issue d'une vidéo YouTube et relayée par I Heart Cats , a commencé par une rencontre imprévue, bien avant l'orage qui a conduit Squeegee, un petit chat noir et blanc, à se cacher plusieurs jours sans manger ni boire. La suite a tenu à la patience d'Ally, infirmière pédiatrique, et à quelques pages lues à voix haute.

L'idée d'adopter un chat n'était pourtant pas au programme le jour où Ally et sa famille ont rencontré Squeegee : la visite ne devait pas avoir de suite. Très poli, le petit félin a semblé tout faire, lui, pour qu'il en soit autrement.

Ally lui a alors demandé s'il voulait venir vivre chez eux et, devant la réponse du matou, repartir sans lui n'était plus guère envisageable ! Peu après, il avait une famille bien à lui, et sa première nuit s'est déroulée tout en douceur.

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L'orage qui a tout fait basculer

Les débuts étaient prometteurs. Le petit félin passait du temps auprès de ses nouveaux compagnons, jouait et commençait à explorer la maison. Puis, un orage violent a éclaté.

Terrifié, Squeegee s'est replié dans une pièce dont il a refusé de sortir pendant plusieurs jours. D'après Ally, cette frayeur pourrait remonter à des moments pénibles passés dehors par mauvais temps, même si personne ne connaît vraiment son histoire.

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Le plus inquiétant ? Il ne mangeait plus et ne buvait plus. Déshydraté, il a dû retourner chez le vétérinaire pour y être soigné.

Infirmière en pédiatrie, Ally a l'habitude de veiller sur des enfants malades. Mais comment aider un chat aussi apeuré ? Cette fois, elle ne savait pas vraiment par où commencer...

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Des histoires pour apprivoiser la peur

Plutôt que de le forcer à venir vers elle, elle a pris l'habitude de s'asseoir à ses côtés, un livre ouvert, et de lui faire la lecture. Chaque jour, elle revenait lui raconter des histoires, en le laissant avancer à son rythme.

Ce rituel tout simple a porté ses fruits : petit à petit, le chat qui n'osait plus quitter sa pièce s'est enhardi et s'est montré plus à l'aise avec les humains de la maison.

Parmi eux, Ethan, le fils d'Ally, a été l'un des premiers auxquels Squeegee s'est réellement attaché. Sa mère raconte qu'il a lui-même traversé de lourds problèmes de santé et séjourné à l'hôpital, une expérience qui, pense-t-elle, l'a aidé à comprendre ce dont le félin avait besoin durant cette première semaine. Il semblait d'ailleurs deviner quand le moustachu avait besoin d'être rassuré.

Restait à découvrir le jeu. Devant les jouets, Squeegee se contentait d'abord d'observer, visiblement perplexe. Encouragé par sa sœur féline, qui lui a montré l'exemple, il a fini par se lancer à son tour à leur poursuite.

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En prenant de l'assurance, le matou a aussi révélé une habitude attachante : lorsqu'il veut des caresses ou attend son repas, il donne de la voix, comme s'il demandait poliment. Ally plaisante volontiers sur ces bonnes manières, assorties selon elle à son élégante robe aux allures de smoking.

Aujourd'hui, Squeegee fait partie du quotidien de chacun. Le matin, il suit Ally dans les chambres des enfants ; plus tard, il leur tient compagnie pendant les devoirs, et il lui arrive de les attendre en haut de l'escalier à leur retour. Lui qui ne touchait plus à sa gamelle mange désormais avec appétit, réclame des câlins et joue avec les siens.

Ally aimerait qu'il comprenne qu'il n'a plus à chercher un abri sûr. Elle le lui dit d'ailleurs : cette maison est désormais la sienne, il n'y risque plus rien et tout le monde l'aime !