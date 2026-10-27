Des employés se précipitent pour secourir 5 chatons là où les camions déversent leurs déchets

Un matin, lors de son contrôle habituel, William Rosado, employé d'un centre de traitement des déchets du comté de Seminole en Floride, a vu filer une petite silhouette sur l'aire de déchargement, rapportait WKMG . Ce chaton n'était pas seul, et sa présence dans un endroit aussi risqué a déclenché l'intervention des salariés, puis celle de Seminole County Animal Services, le service animalier du comté.

Les salariés avaient repéré les petits félins là où les camions déversent leur chargement et s'étaient empressés de leur venir en aide. Depuis, les rescapés ont rejoint des foyers d'accueil, même si l'un d'eux n'a pas survécu.

« J'ai vu quelque chose courir du coin de l'œil »

Les camions arrivaient déjà lorsque William Rosado a passé en revue, comme chaque matin, l'engin de chargement dont il avait la charge. « Tous les matins, je viens vérifier ce chargeur, et j'ai vu quelque chose courir du coin de l'œil », a raconté l'employé. En se retournant, il a découvert un chaton au pelage roux.

Très vite, 3 autres chatons sont apparus à leur tour. Le premier petit félin a ensuite rebroussé chemin, ce qui a signalé à William la présence d'un autre petit, un peu plus loin. Au total, 5 chatons ont été découverts sur ce site de traitement des déchets.

Dans l'équipe, plusieurs collègues de William Rosado ont aussitôt proposé d'accueillir ou d'adopter les minets. Les chatons devaient toutefois être examinés au préalable par Seminole County Animal Services, le service animalier du comté.

« De toutes petites choses »

Diane Gagliano, coordinatrice du programme de familles d'accueil, a expliqué que l'équipe tenait à leur assurer des soins complets, vaccins et stérilisation compris. À leur arrivée, les chatons avaient probablement 4 semaines et pesaient moins de 500 grammes, selon son estimation. « De toutes petites choses », a-t-elle résumé.

Les 5 petits semblaient issus d'une même portée, mais aucune chatte n'a été retrouvée dans les parages, ce qui a fait craindre un abandon. La coordinatrice a toutefois précisé ne pas savoir s'ils étaient sortis d'un camion ou si leur mère les avait amenés là. Les autorités du comté, de leur côté, cherchaient toujours à déterminer s'ils avaient été déposés volontairement ou s'ils étaient arrivés sur le site par un autre chemin.

L'un des chatons, en mauvaise santé, n'a malheureusement pas survécu ; il s'agissait sans doute du plus fragile de la fratrie, a estimé Diane Gagliano. Les 4 autres s'en sont sortis et ont depuis trouvé un foyer d'accueil, l'un d'eux auprès d'un salarié du site.

Le premier chaton parti chez un chauffeur

Le premier chaton, celui qui avait attiré l'œil de l'employé, est parti chez l'un des chauffeurs du site. L'homme y est très attaché, d'après William Rosado, qui reçoit de ses nouvelles en vidéo tous les 2 jours. Pour bon nombre de ses collègues, ce sauvetage a laissé une note positive, ajoute-t-il.

En Floride, abandonner ou déposer un animal peut valoir des poursuites, pour délit ou pour crime, au titre de l'abandon, de la négligence ou de la cruauté.

Le service animalier s'appuie sur des associations locales comme Pet Alliance pour placer en accueil les chatons et autres animaux qui s'y prêtent, tout en misant sur la stérilisation des chats errants afin de contenir leur nombre. Pour Diane Gagliano, il n'est pas question de remettre un chaton sur pied pour le laisser ensuite se reproduire et voir arriver toujours plus de petits. « Nous voulons donc essayer de limiter la population », a-t-elle conclu.