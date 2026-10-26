« Elle va pouvoir reprendre un peu de poids » : une chatonne de 7 semaines sauvée de l’autoroute

Au cours de la semaine ayant précédé le 20 octobre 2026, comme le relayait NBC Boston , une chatonne au pelage noir et âgée de moins de 2 mois a été aperçue à hauteur de Woburn, à environ 20 kilomètres au nord de Boston dans l'Etat du Massachusetts (États-Unis), au milieu des véhicules qui roulaient sur l'autoroute Interstate 93 en direction du nord. Un passant bienveillant, dont l'identité n'a pas été communiquée, l'a mise à l'abri.

Depuis cette intervention, c'est l'association locale Animal Rescue League of Boston qui prend soin de la petite féline.

Un nom hérité de l'autoroute

Les employés du refuge l'ont donc prise en charge et ont décidé de l'appeler Freeway, soit autoroute en anglais, en référence à l'endroit où elle avait été découverte.

Dans la foulée de son sauvetage et son arrivée dans la structure d'accueil, la minette à la robe noire a été confiée à l'une des familles d'accueil bénévoles de l'association, au sein de laquelle elle séjournera jusqu'à ce qu'elle soit prête à rejoindre un foyer définitif. Elle n'est donc pas encore proposée à l'adoption, car elle est encore trop jeune (7 semaines d'âge) et doit apprendre les bases de la vie à la maison, mais le personnel de l'Animal Rescue League of Boston s'attend à ce que cette étape arrive prochainement.

« Freeway est désormais entre les mains bienveillantes et attentionnées de l’une de nos familles d’accueil, où elle va pouvoir reprendre un peu de poids avant de se préparer à trouver son nouveau foyer », indique l'association.

D'autres pensionnaires cherchent un foyer

En attendant que le chaton soit disponible, l'association rappelle qu'elle héberge de nombreux autres chats, chiens et animaux de tous âges, de toutes races et de tous tempéraments, qui espèrent eux aussi trouver une famille. Les personnes intéressées sont invitées à consulter le site de l'organisation pour en savoir plus.

L'Animal Rescue League de Boston a raconté ce sauvetage et partagé des photos de la petite rescapée à vibrisses sur sa page Facebook. Voici la publication :