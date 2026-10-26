  1. Woopets
  2. Chat
  3. Actualités
  4. Emotion
  5. Une infirmière accueille un chaton et promet de donner des nouvelles à sa maîtresse contrainte de s’en séparer

Une infirmière accueille un chaton et promet de donner des nouvelles à sa maîtresse contrainte de s’en séparer


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
Ajouter Woopets à vos sources préférées
Lire dans l'app
Lien copié ✓

Une voiture immobilisée sur un parking, une jeune femme en larmes et, posée à côté d'elle, une caisse de transport. À l'intérieur se trouvait Luca, un chaton que sa maîtresse, dont la vie venait de basculer après plusieurs épreuves, s'apprêtait à déposer dans un refuge. Une infirmière à domicile, qui sortait de chez un patient, s'est arrêtée pour lui proposer son aide et lui a finalement offert bien plus qu'un coup de main...

Illustration : "Une infirmière accueille un chaton et promet de donner des nouvelles à sa maîtresse contrainte de s’en séparer"
© u/CrimsonSilhouettes / Reddit

Il suffit parfois de s'arrêter quelques minutes pour changer le cours d'une journée, voire d'une vie. C'est ce qu'a vécu une infirmière spécialisée dans les perfusions à domicile, dont le témoignage Reddit a été relayé par Cheezburger. En quittant le domicile d'un patient, elle a aperçu sur un parking une jeune femme près de sa voiture, capot relevé, une caisse de transport à ses côtés.

Une inconnue en larmes

Plutôt que de poursuivre sa route, l'infirmière s'est garée pour demander à l'inconnue si tout allait bien, lui proposant de l'aider ou de la conduire là où elle devait aller. La réponse est venue dans un flot de larmes : la jeune femme a raconté les malheurs qui s'étaient enchaînés ces derniers temps et l'avaient laissée dans une situation très difficile.

Cheezburger Image 10670385408

u/CrimsonSilhouettes / Reddit

Dans la caisse patientait Luca, son chaton. En raison de ce qu'elle traversait, elle avait décidé de le confier à un refuge et se trouvait justement en chemin lorsque sa voiture l'a lâchée. Incapable de repartir, elle a demandé à l'infirmière de déposer le petit félin là-bas à sa place.

Un repas, puis une promesse

L'infirmière a donc pris le minou avec elle et a offert un repas à la jeune femme. Pourtant, elle n'a pas pu se résoudre à conduire Luca jusqu'au refuge.

Cheezburger Image 10670387968
u/CrimsonSilhouettes / Reddit

Elle a alors annoncé à la jeune femme qu'elle gardait le petit chat, puis a noté son numéro de téléphone afin de lui donner des nouvelles et de lui envoyer des photos de son compagnon à 4 pattes. La publication précise d'ailleurs que celle-ci tient beaucoup au jeune félin.

Un prénom conservé

Autre détail qui compte : la boule de poils avait déjà un prénom, Luca, et l'infirmière a promis de le conserver. Elle a aussi découvert un petit moustachu au caractère bien trempé et à la bouille délicieusement grognonne !

Mais derrière cette petite frimousse boudeuse se cache visiblement un grand cœur : en effet, le petit Luca semble déjà très à l’aise avec sa nouvelle humaine et n’a pas tardé à lui offrir de gros câlins.

Cheezburger Image 10670388736
u/CrimsonSilhouettes / Reddit

Sous la publication Reddit, les internautes ont salué le geste de l'infirmière, qui a pris soin à la fois du chaton et de la jeune femme contrainte de s'en séparer.

Luca, lui, a troqué la route du refuge contre un nouveau foyer, et son ancienne maîtresse devrait bientôt recevoir de ses nouvelles, comme l'infirmière le lui a promis.

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Historienne reconvertie dans la rédaction web, Ludivine a toujours adoré l’écriture et les animaux. Maîtresse de 6 adorables chats, elle trouve beaucoup d’inspiration dans les facéties de ses boules de poils.

Aucun commentaire

  • Soyez le premier à commenter cet article !
  • Image de profil

Articles en relation

Actualités

Quelle race de chien me correspond ?

Quelle race de chien
me correspond ?

Je fais le test !

Newsletter

Ne ratez rien de l'actualité de Woopets
Illustration : « Il a ronronné toute la nuit […] » : Bruce reste blotti contre son adoptante après son arrivée (vidéo) Emotion

« Il a ronronné toute la nuit […] » : Bruce reste blotti contre son adoptante après son arrivée (vidéo)

Une vidéo relayée par Cheezburger suit l'arrivée de Bruce, un chat de refuge, dans son nouveau foyer. Trente minutes...

25/10/26 | Par L. Beaurin