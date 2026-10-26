Une infirmière accueille un chaton et promet de donner des nouvelles à sa maîtresse contrainte de s’en séparer

Une voiture immobilisée sur un parking, une jeune femme en larmes et, posée à côté d'elle, une caisse de transport. À l'intérieur se trouvait Luca, un chaton que sa maîtresse, dont la vie venait de basculer après plusieurs épreuves, s'apprêtait à déposer dans un refuge. Une infirmière à domicile, qui sortait de chez un patient, s'est arrêtée pour lui proposer son aide et lui a finalement offert bien plus qu'un coup de main...

Il suffit parfois de s'arrêter quelques minutes pour changer le cours d'une journée, voire d'une vie. C'est ce qu'a vécu une infirmière spécialisée dans les perfusions à domicile, dont le témoignage Reddit a été relayé par Cheezburger. En quittant le domicile d'un patient, elle a aperçu sur un parking une jeune femme près de sa voiture, capot relevé, une caisse de transport à ses côtés.

Une inconnue en larmes

Plutôt que de poursuivre sa route, l'infirmière s'est garée pour demander à l'inconnue si tout allait bien, lui proposant de l'aider ou de la conduire là où elle devait aller. La réponse est venue dans un flot de larmes : la jeune femme a raconté les malheurs qui s'étaient enchaînés ces derniers temps et l'avaient laissée dans une situation très difficile.

u/CrimsonSilhouettes / Reddit

Dans la caisse patientait Luca, son chaton. En raison de ce qu'elle traversait, elle avait décidé de le confier à un refuge et se trouvait justement en chemin lorsque sa voiture l'a lâchée. Incapable de repartir, elle a demandé à l'infirmière de déposer le petit félin là-bas à sa place.

Un repas, puis une promesse

L'infirmière a donc pris le minou avec elle et a offert un repas à la jeune femme. Pourtant, elle n'a pas pu se résoudre à conduire Luca jusqu'au refuge.

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Elle a alors annoncé à la jeune femme qu'elle gardait le petit chat, puis a noté son numéro de téléphone afin de lui donner des nouvelles et de lui envoyer des photos de son compagnon à 4 pattes. La publication précise d'ailleurs que celle-ci tient beaucoup au jeune félin.

Un prénom conservé

Autre détail qui compte : la boule de poils avait déjà un prénom, Luca, et l'infirmière a promis de le conserver. Elle a aussi découvert un petit moustachu au caractère bien trempé et à la bouille délicieusement grognonne !

Mais derrière cette petite frimousse boudeuse se cache visiblement un grand cœur : en effet, le petit Luca semble déjà très à l’aise avec sa nouvelle humaine et n’a pas tardé à lui offrir de gros câlins.

u/CrimsonSilhouettes / Reddit

Sous la publication Reddit, les internautes ont salué le geste de l'infirmière, qui a pris soin à la fois du chaton et de la jeune femme contrainte de s'en séparer.

Luca, lui, a troqué la route du refuge contre un nouveau foyer, et son ancienne maîtresse devrait bientôt recevoir de ses nouvelles, comme l'infirmière le lui a promis.