« Il était comme un fantôme. Il avait disparu » : leur chien récemment adopté reste introuvable en montagne pendant 29 jours

Moins d'un mois après son arrivée chez Joy et Andrew Wobido, Atlas, un croisé Labrador et Berger de 2 ans, a disparu le 6 juin 2026 lors d'une randonnée sur le sentier de McCullough Gulch, dans le Colorado (États-Unis). Effrayé par un groupe de marcheurs, il a détalé dans la montagne. Son sauvetage, relayé par Summit Daily , a nécessité près d'un mois, une trentaine de bénévoles et 47 signalements.

Ce jour-là, tout avait pourtant des airs de journée idéale, raconte Joy. Venu du sud des États-Unis, Atlas découvrait la neige pour la première fois et, parvenu au sommet, il galopait encore et encore aux côtés de l'autre toutou du couple.

Puis un autre groupe de randonneurs est apparu sur le sentier, et la peur a pris le dessus : Atlas s'est enfui. Une réaction qui ne lui ressemblait guère, souligne Joy, pour qui ce chien ne s'éloignait jamais bien loin de ses humains.

Le couple l'a d'abord longtemps cherché par ses propres moyens. « Il était comme un fantôme. Il avait disparu », confie Joy. Faute de réseau en altitude, elle est redescendue vers la vallée pour joindre Summit Lost Pet Rescue et demander conseil, pendant qu'Andrew continuait d'arpenter le sentier, sans résultat.

© Summit Lost Pet Rescue, Inc.

De nombreuses personnes mobilisées

L'organisation n'en est pas restée aux conseils : elle a mobilisé environ 36 bénévoles pour ce qui allait devenir l'une des missions les plus difficiles de son histoire. Première étape, placarder des affiches dans tout le secteur afin d'alerter les habitants.

« Nous fonctionnons principalement grâce aux signalements : une mission comme celle-ci compte autant de signalements que la communauté en fournit. Cela nous aide à cerner où Atlas se trouvait et où il ira ensuite », explique Sam Harris, chef d'équipe au sein de Summit Lost Pet Rescue.

© Summit Lost Pet Rescue, Inc.

Les témoignages ont afflué, environ 47 au total. Le fugueur a été repéré sur des chantiers, aux abords de complexes touristiques et de commerces, dans des jardins privés filmés par des caméras de surveillance.

Pour Andrew, chaque alerte faisait grimper l'espoir avant de le laisser retomber. Durant toutes ces semaines, l'équipe a épaulé le couple sans relâche. « Ils sont devenus comme notre famille », confie-t-il.

Aux endroits les plus prometteurs, des cages-trappes ont été posées. Certaines sont restées vides, d'autres se sont refermées sur des renards qui s'y étaient aventurés, aussitôt relâchés par l'équipe. Atlas, lui, demeurait insaisissable. Combien de temps un chien peut-il tenir seul dans la nature ?

L'alerte qui fait rebrousser chemin

Début juillet, 29 jours après la fuite, une notification est tombée dans la discussion du groupe de sauvetage : un piège installé près du quartier de Shock Hill venait de se déclencher. Joy, elle, venait tout juste de prendre la route de l'aéroport de Denver pour un déplacement professionnel ; après tant de tentatives infructueuses, elle ne croyait guère à une capture pendant son absence.

Andrew a d'abord évité de regarder la caméra, de crainte d'un énième renard. Lorsqu'il s'y est résolu, plus de doute possible : c'était bien Atlas. Joy a fait demi-tour vers le comté de Summit tandis que son mari et Sam Harris filaient à Shock Hill, où ils ont découvert le chien dans la cage, environ 4,5 kg plus léger, mais sain et sauf.

Restait une précaution indispensable... Plutôt que d'ouvrir la cage sur place, l'équipe l'a chargée dans un véhicule et transportée dans un lieu sécurisé, de façon à écarter tout risque de nouvelle fuite. Alors seulement, Atlas a retrouvé les bras de ses humains préférés.

© Summit Lost Pet Rescue, Inc.

Après un mois dehors, le couple redoutait de retrouver un animal transformé, peut-être même agressif, et se demandait s'il faudrait tout reprendre à zéro avec lui. L'équipe leur assurait au contraire qu'il redeviendrait lui-même, et c'est ce que Joy et Andrew disent avoir constaté : leur compagnon à 4 pattes s'est comporté comme avant, dès son retour.

Seul changement observé, et pas le moins agréable : « Atlas est devenu un chien de canapé de 34 kg, » résume Andrew. Depuis son retour, le toutou ne demande qu'à rester collé à ses humains, qui ne s'en plaignent pas !