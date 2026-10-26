Séparée de son maître à 1 an, cette Dalmatienne trouve une nouvelle famille chez les pompiers

À un an à peine, la jeune Dalmatienne Ember a perdu son foyer : son maître venait d'apprendre qu'il devait bientôt partir en mission à l'étranger. Il l'a remise au refuge Alaqua, en Floride (États-Unis), où elle a passé quelques semaines avant qu'une visite de contrôle ne change le cours de son histoire.

La séparation a été rude pour l'ancien propriétaire d'Ember, décrit comme dévasté à l'idée de laisser partir sa Dalmatienne. En la remettant à l'équipe d'Alaqua, il voulait avant tout lui donner une nouvelle chance. Son histoire, relayée par People, a pris un tour inattendu peu de temps après.

Les semaines passaient et la chienne prenait peu à peu ses marques au refuge. Une visite de contrôle a ensuite ouvert un nouveau chapitre : ce jour-là, Ross Sheffield, qui dirige les pompiers de DeFuniak Springs, a rencontré Ember pour la première fois. Le coup de cœur a été immédiat.

© Alaqua Animal Refuge

Le responsable a raconté la scène à People : alors qu'ils échangeaient avec un salarié du refuge, celui-ci leur a présenté la chienne, et les pompiers se sont mis à jouer avec elle. « Nous discutions avec un employé d'Alaqua, qui nous a amené Ember, et nous avons commencé à jouer avec elle. J'ai toujours adoré les chiens, et nous n'arrêtions pas de jouer avec Ember », a-t-il confié.

© A laqua Animal Refuge

Une race liée à l'histoire des pompiers

Le chef des pompiers avait aussi en tête le passé des Dalmatiens, historiquement liés aux pompiers américains et à leurs missions.

« Lorsqu'ils recevaient un appel pour un incendie, les chevaux tiraient le camion de pompiers, et le Dalmatien courait à leurs côtés en aboyant. À l'époque, il n'y avait pas de sirènes ; seulement une cloche, mais cet aboiement suffisait : les passants l'entendaient et quittaient la rue. Une fois arrivés sur les lieux de l'incendie, les Dalmatiens protégeaient le matériel et calmaient les chevaux »

Séduit par la personnalité de la jeune chienne, Ross Sheffield a aussitôt proposé l'adoption à l'ensemble de ses collègues, qui ont voté « oui » à l'unanimité. Dès le lendemain, Ember rejoignait officiellement la caserne de DeFuniak Springs, devenue sa nouvelle famille.

© Alaqua Animal Refuge

Des camions rouges aux leçons de prévention

Depuis son arrivée, la Dalmatienne s'est bien adaptée à son nouveau cadre de vie. Décrite comme pleine d'énergie et de curiosité, elle s'est fait une place aux côtés des pompiers, dont elle partage désormais les journées. En parallèle, un éducateur l'accompagne pour la préparer aux missions qui incombent à un chien de caserne.

L'arrivée de la chienne a aussi trouvé un écho au-delà de la caserne. Les habitants se sont attachés à la nouvelle venue et attendent avec impatience de la croiser lors de ses prochaines apparitions publiques.

Car Ember n'est pas seulement la mascotte des pompiers. Comme les Dalmatiens de caserne avant elle, elle a hérité d'une tâche précise : expliquer aux habitants, et en premier lieu aux enfants, pourquoi la sécurité incendie compte.