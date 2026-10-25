« Nos chats respirent enfin » : une entreprise des Pyrénées Orientales offre et installe une climatisation pour les chats d’un refuge qui souffraient de la chaleur

À Pollestres, dans les Pyrénées-Orientales (66), les chats recueillis par l'association Un Gîte Une Gamelle ont traversé l'été précédent dans une chatterie où la température restait beaucoup trop élevée. Sans budget pour installer une climatisation, les bénévoles ont finalement pu compter sur un geste de solidarité venu d'une entreprise locale.

Entièrement portée par des bénévoles, Un Gîte Une Gamelle s'emploie quotidiennement à donner une seconde chance aux animaux abandonnés ou maltraités. Soins, identification, vaccination et parfois rééducation précèdent un même objectif : offrir à chaque pensionnaire les meilleures conditions possibles pour favoriser son adoption. C'est dans une publication sur Facebook que l'association a raconté l'été difficile de sa chatterie et le coup de main qui l'en a sortie.

L'été précédent, lors d'un épisode de fortes chaleurs, les occupants de la nouvelle chatterie ont particulièrement souffert de la chaleur. Ventilateurs, tapis rafraîchissants et bouteilles d'eau glacée, utilisés en solution de fortune, n'y changeaient rien : les températures restaient beaucoup trop élevées pour les pensionnaires félins de la structure d'accueil roussillonnais

Faute de budget, l'installation d'une climatisation restait toutefois hors de portée, alors que la souffrance des félins devenait difficile à supporter pour l'équipe. « Voir nos petits protégés souffrir nous brisait le cœur. », a-t-elle confié dans sa publication.

« Nos chats respirent enfin »

C'est là que l'entreprise de Kevin Belliard est entrée en scène. Touchée par la situation du refuge, elle a choisi d'agir de manière totalement bénévole, en offrant une climatisation adaptée à la chatterie et en se chargeant de son installation.

L'intervention ne s'est pas limitée à la pose d'un appareil au mur. L'équipe a également mis en place un système de diffusion de l'air, afin que chaque chat profite d'un véritable confort thermique.

Pour les bénévoles, le geste a compté bien au-delà du matériel. « Ce que vous avez fait pour notre refuge nous a profondément bouleversés. », ont-ils écrit sur le réseau social, avant d'ajouter :

« Nous avons été sincèrement émus par votre générosité. Dans les moments où les difficultés s’accumulent, où l’on se sent parfois seuls face aux obstacles, rencontrer des personnes comme vous redonne espoir. »

Depuis, les pensionnaires supportent mieux les épisodes de canicule, et le refuge a tenu à le faire savoir à ceux qui l'ont aidé :