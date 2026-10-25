Inséparables, Elvis et Muxu ont été rapatriés de Dubaï il y a quelques mois, ciblée par de nombreuses attaques. Comme tant d’autres animaux, les 2 frères félins ont été abandonnés par leurs familles qui cherchaient à fuir cet enfer. Aujourd’hui, les chats sont proposés à l’adoption en France par Elias and Friends, association qui espère de tout son cœur voir ses petits protégés savourer leur « happy ending ».

En raison des frappes de missiles et du climat de guerre au Moyen-Orient au cours du printemps 2026, de nombreuses personnes ont abandonné massivement leurs animaux de compagnie. Certains ont été attachés à des lampadaires, d’autres ont été laissés seuls à l’intérieur de logements désertés ou encore livrés à eux-mêmes dans la rue.

Elvis et Muxu, 2 chats frères (âgés d'un peu moins de 2 ans), ont notamment été secourus à Dubaï. Ils sont actuellement proposés à l’adoption par Elias and Friends, qui nous a contactés pour les aider. Depuis leur sauvetage, les boules de poils n'ont toujours pas réalisé leur rêve...

© Elias and Friends

« Elvis et Muxu sont absolument inséparables »

« Sortis de la rue in extremis, ils ont été soignés, nourris et rapatriés en France. Aujourd’hui, ils attendent de trouver leur bonheur, explique l’association à la rédaction de Woopets, s’ils ont laissé les difficultés derrière eux, les 2 frères en ont gardé un lien indéfectible. Elvis et Muxu sont absolument inséparables. »

Les petits rescapés, qui reviennent de loin, s’avèrent actifs et dynamiques. « Ils passent de longues heures à jouer ensemble et adorent être stimulés par de nouveaux jeux, soulignent leurs bienfaiteurs, ils auront impérativement besoin d’espace pour courir, mais aussi de structures en hauteur (arbres à chats, étagères aménagées…) pour assouvir leurs instincts d’explorateurs. »

© Elias and Friends





Les 2 chats sont prêts à commencer leur nouvelle vie

Leur cadre de vie idéal ? Un appartement spacieux, où ils pourront exprimer leur dynamisme et savourer des séances de jeu ensemble ; voire une maison avec un extérieur impérativement sécurisé (balcon protégé, jardin clos…).

Micropucés, vaccinés, stérilisés et déparasités, les 2 félins sont prêts à poser les pattes dans leur nouveau foyer. Après avoir survécu à la violence et avoir été libérés d’un véritable Pandémonium, ils rêvent simplement de se blottir au creux des ailes bienveillantes d’une famille d’adoption.

© Elias and Friends

« Offrir une chance à Elvis et Muxu, c'est s'assurer une double dose d'amour et la satisfaction d'offrir une fin heureuse à deux magnifiques rescapés », conclut Elias and Friends.

Pour plus de renseignements sur Elvis et Muxu, ainsi que le processus d’adoption, merci de contacter directement l’association Elias and Friends : [email protected]