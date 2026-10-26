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Trouvé sous une poubelle, ce chaton mord la main venue l’aider, mais sa sauveteuse ne renonce pas


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Sous une poubelle, 2 grands yeux ronds fixaient la personne qui venait de les apercevoir. Le minuscule chaton tapi là, prénommé Church par la suite, fuyait tout contact et, lorsqu'on a enfin tenté de l'aider, il a répondu par une morsure douloureuse, relate Iheartcats. Sa bienfaitrice a pourtant continué de s'occuper de lui, alors même que gagner sa confiance paraissait presque hors de portée.

Illustration : "Trouvé sous une poubelle, ce chaton mord la main venue l’aider, mais sa sauveteuse ne renonce pas"
© Mended Paws / YouTube

Personne ne sait depuis combien de temps Church vivait caché sous cette poubelle, ni ce qui l'avait rendu aussi méfiant envers les humains. La personne qui l'a recueilli savait que le mettre à l'abri ne constituait qu'un début : près d'une semaine de repas laborieux, d'approches prudentes et de petites avancées l'attendait avant que le chaton au pelage gris ne soit prêt à rejoindre un foyer.

Church ne faisait confiance à personne
© Mended Paws / YouTube

Pour commencer, Church a été installé dans une cage, un espace protégé le temps qu'il s'habitue à son nouvel environnement. Cela ne l'a pas rendu plus docile pour autant : il sifflait, griffait et se débattait dès qu'on le touchait, si bien que la jeune femme qui s'en occupait le décrit comme l'un des chatons les plus combatifs jamais croisés sur sa route.

Church affichait une attitude hostile
© Mended Paws / YouTube

Nourrir le chaton a posé un problème particulier. Pour se protéger de ses griffes acérées, la bonne samaritaine a fini par l'envelopper délicatement dans une couverture avant chaque séance. Pendant les 4 ou 5 premiers jours, c'est ainsi, emmailloté, que Church a reçu sa nourriture à l'aide d'un petit verre doseur. La méthode demandait du temps, mais elle a permis au petit félin de s'accoutumer, repas après repas, à celle qui le nourrissait.

Du verre doseur à la gamelle

Après presque 6 jours, un cap a été franchi : Church s'est mis à manger seul dans une gamelle ordinaire, sans qu'il soit nécessaire de le tenir ni de l'enrouler dans quoi que ce soit. Pour sa mère d'accueil, qui avait passé plusieurs jours à lui faire accepter la nourriture, cette étape comptait énormément.

Church enveloppé dans une couverture par sa bienfaitrice
© Mended Paws / YouTube

Un moment plus doux encore se préparait. Dans l'espoir de l'amener progressivement aux câlins, la personne s'est procuré un sweat équipé d'une poche spéciale, conçue pour porter un chat tout contre soi. Installé dans cette poche, le chaton a laissé échapper un son qu'elle n'avait encore jamais entendu de sa part : un vrai miaulement, là où il n'y avait eu jusqu'alors que des sifflements et des grognements. Après tant de contacts difficiles, entendre le chaton s'exprimer autrement a été perçu comme un grand pas en avant.

Les progrès se sont ensuite enchaînés à mesure que Church prenait ses marques dans ce foyer provisoire. Il a commencé à jouer sur le lit, puis a toléré les caresses sans paniquer, dévoilant enfin le tempérament joueur et affectueux que son sauveteur n'avait pas pu entrevoir durant les premiers jours.

Des centaines de propositions d'adoption

Le garder n'était toutefois pas envisageable : quelques jours seulement avant de découvrir Church, la personne avait adopté 2 autres chats et n'était pas en mesure d'en accueillir un 3e durablement. Elle a donc raconté son histoire en ligne, espérant qu'une famille se manifesterait. L'écho a largement dépassé ses attentes, puisque des centaines de personnes ont écrit pour proposer d'adopter le chaton autrefois si peureux.

Church a appris à se détendre
© Mended Paws / YouTube

Parmi tous ces messages, une femme s'est distinguée par sa persévérance. Après avoir pris connaissance de sa situation, la mère d'accueil a estimé que sa famille et elle pouvaient offrir à Church le foyer dont il avait besoin. Rien ne les arrêtait, pas même la distance : tous étaient prêts à rouler pendant des heures pour faire la connaissance du petit félin et le ramener chez eux.

Le jour de la rencontre, Church n'a montré aucun des réflexes de défense observés lors de son sauvetage. À peine pris dans les bras de ses adoptants, il s'y est blotti et a commencé à s'assoupir contre des gens qu'il venait tout juste de rencontrer.

Pour l'âme bienveillante qui l'avait pris en charge, après tant de jours passés à gagner sa confiance, la séparation n'a rien eu d'évident. Elle a cependant quitté Church en le sachant apaisé auprès de sa nouvelle famille, bien loin du chaton qui, sous sa poubelle, avait mordu la main venue l'aider.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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