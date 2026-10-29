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Miki, un chat d’un an, prend soin de Mila, 3 mois, et ne sera adopté qu’avec sa petite compagne


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Miki a tout juste 1 an, Mila n'a que 3 mois, et pourtant ces deux-là ne se quittent plus depuis que la petite a rejoint la famille d'accueil du jeune matou, à Paris. Une complicité qui, comme le raconte l'association Adopte Un Matou, pèse directement sur la suite de leur histoire…

Illustration : "Miki, un chat d’un an, prend soin de Mila, 3 mois, et ne sera adopté qu’avec sa petite compagne"
© Adopte un Matou / Animaux.fr

L'annonce publiée sur Animaux.fr par Adopte Un Matou présente Miki comme un chat blanc et roux au tempérament câlin et joueur, qui déborde d'énergie et recherche volontiers la compagnie des humains.

C'est dans ce foyer d'accueil que Mila a fait son entrée. À 3 mois à peine, la petite boule de poils a immédiatement fait craquer son aîné, si l'on en croit l'annonce ; et depuis, celui-ci ne semble plus pouvoir se passer d'elle !

Photo de Miki & Mila issue de son annonce d'adoption sur Animaux.fr
Miki & Mila Femelle
Âge : 3 mois
Localisation : Paris (75017) France
Association : Adopte un Matou
Rencontrer Miki & Mila

Miki, un matou à l'âme de papa

Dans le récit de sa famille d'accueil, Miki se comporte avec le chaton comme un vrai père : parties de jeu effrénées, nuits passées l'un contre l'autre, regard attentif posé sur la petite, et même séances de toilettage dont il se charge lui-même.

Miki se frotte contre Mila, assise sur une couverture beige
© Adopte un Matou / Animaux.fr

Au fil des jours, leur entente s'est renforcée, si bien que les 2 compères sont désormais présentés comme totalement inséparables : pas un moment de la journée sans l'autre ! L'un part retrouver son acolyte dès qu'il s'éloigne, et chacun semble trouver du réconfort auprès de son compagnon.

Les deux chats, yeux fermés, museau contre tête, serrés l'un contre l'autre
© Adopte un Matou / Animaux.fr

Une adoption double

Afin de préserver ce lien, l'annonce est formelle : Miki et Mila ne seront adoptés qu'ensemble. Leur future famille devra donc accueillir d'un coup 2 compagnons à 4 pattes, avec la dose de câlins et de vitalité qui va avec. Un extérieur bien sécurisé, sans possibilité de fuite ni de chute, serait par ailleurs un atout pour que les 2 chenapans puissent en profiter sans danger.

Côté santé, le jeune matou est pucé et stérilisé ; il a été testé FiV/FelV, a reçu sa première injection de vaccin contre le typhus et le coryza, et a été traité contre les vers et les puces. Sa petite protégée est elle aussi identifiée, primo-vaccinée et vermifugée, et devra obligatoirement être stérilisée à partir de ses 6 mois.

Miki au soleil sur l'arbre à chat, devant une fenêtre protégée par un filet
© Adopte un Matou / Animaux.fr

Un formulaire, puis 10 jours d'attente

Les 2 inséparables peuvent être rencontrés dans le 17e arrondissement de Paris, par l'intermédiaire d'Adopte Un Matou, qui assure le suivi du placement. Il faut compter 180 € de frais d'adoption pour chacun.

Miki somnole sur le canapé tandis que Mila pose une patte sur lui
© Adopte un Matou / Animaux.fr

Envie d'adopter ce chaton et son grand copain ? Il convient de remplir le formulaire de pré-adoption disponible sur le site de l'association.

Pour Miki et Mila, l'aventure à deux ne demande plus qu'à se poursuivre sous un nouveau toit chaleureux... Et si c'était le vôtre ?

Retrouvez de plus amples informations (frais, compatibilités, besoins spécifiques…), la procédure d’adoption et les coordonnées de l'association Adopte un Matou sur l’annonce Animaux.fr de Miki & Mila.

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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