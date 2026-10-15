Alexa Chapman a fait la rencontre de Merlin, a découvert son histoire et a pu lui offrir des soins indispensables. Le chat est arrivé au refuge, déposé par sa propriétaire âgée qui n’avait pas les moyens de prendre en charge ses soins médicaux. Alexa et son association ont pris le relais, et comptent bien ouvrir les portes d’un bel avenir au félin.

Longleaf Animal Rescue, l’association d’Alexa, est intervenue pour soigner Merlin, un chat tabby brun qui n’a qu’une seule oreille. En transportant le chat vers les locaux, la sauveuse est tombée sur une lettre bouleversante, et n’a pas pu retenir ses larmes.

Long Leaf Animal Rescue / Facebook

« Cela dure depuis des mois et ça empire »

Alexa a pu en savoir plus sur l’histoire de Merlin à travers la lettre. Le félin vivait avec 25 autres chats chez une dame qui a fait tout son possible pour l’aider avec ses problèmes dentaires. Elle lui a fourni de la nourriture humide, accompagnée de liquide pour la rendre plus lubrifiée, mais cela n’a pas suffi. Au fil des mois, l’état de Merlin s’est aggravé, avec notamment des épisodes d’étouffement.

L’ancienne propriétaire conclut sa lettre en disant : « S’il vous plaît, soyez gentil avec ce charmant garçon », après avoir dévoilé qu’elle n’avait « pas d’argent » pour assurer les soins nécessaires.

« En sécurité et aimé »

Alexa a tout de suite contacté l’ancienne propriétaire pour la tenir au courant de la prise en charge de Merlin. Au bout du fil, « elle s’est mise à pleurer parce qu’elle ne pensait pas que quelqu’un allait l’aider », confie Alexa à The Dodo.

La promesse étant tenue, Merlin a été confié à une famille d’accueil.

Un passage obligé par la chirurgie

La décision a été prise d’opérer Merlin afin qu’il ne souffre plus de sa déglutition pénible. Avant son intervention et malgré la souffrance, le minet a fait preuve de beaucoup de douceur. Alexa détaille : « Merlin a été un garçon très doux depuis le début ».

Il aime être caressé sur le ventre et gratté durant des heures.

« L’un des chats les plus gentils »

Merlin a depuis été opéré, et il se porte bien mieux. Il est prêt à rejoindre une famille définitive et attend impatiemment ce moment. Merlin est définitivement un chat d’intérieur qui aimerait passer du temps avec les siens, et profiter de longs moments de détente au soleil.