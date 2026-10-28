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Ce chat a fêté son premier anniversaire, alors qu'à son accueil personne ne lui donnait une semaine


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Emotion
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Skippy, un chaton noir à la langue rose souvent sortie, n'a pas connu un début de vie facile, relaie Bored Panda. Il a été trouvé seul au milieu d'un champ, incapable de marcher et appelant à l'aide. Conduit dans une clinique vétérinaire, il a été pris en charge par Rachel, employée de l'établissement, qui a accepté de devenir sa mère d'accueil médicale malgré la gravité de son état.

Illustration : "Ce chat a fêté son premier anniversaire, alors qu'à son accueil personne ne lui donnait une semaine"
© skippito.pepito / Instagram

Lorsqu'elle a accepté de l'accueillir, Rachel ignorait combien de temps il resterait auprès d'elle, tant son état inspirait d'inquiétude.

« Quand je l'ai admis en famille d'accueil médicale, je ne savais pas combien de temps il resterait avec nous. Nous ne pensions pas qu'il passerait la semaine. »

Le chaton noir emmitouflé dans une couverture rose, la langue sortie
© skippito.pepito / Instagram

Les examens menés par les vétérinaires ont ensuite révélé des troubles plus étendus que ce que laissaient supposer les premières observations. Le développement osseux du rescapé présentait d'importantes anomalies, et les médecins ont évoqué l'hypothèse d'une forme de nanisme félin. Les tests réalisés n'ont toutefois pas permis d'en établir la cause exacte, qui demeure incertaine.

Petite taille et déplacements difficiles

À l'âge adulte, Skippy pèse environ 1,8 kg, et son gabarit minuscule ne constituait pas sa seule difficulté : avec la croissance, plusieurs de ses os ont fini par se souder entre eux, et se déplacer seul lui est devenu de plus en plus difficile.

Le petit chat noir, la tête posée sur sa patte, dans une couverture verte
© skippito.pepito / Instagram

Pour rester à l'aise, le petit chat dépend d'un suivi de tous les jours. Des médicaments lui sont administrés quotidiennement afin de limiter la douleur et l'inflammation, son alimentation suit une prescription vétérinaire en raison de ses soucis digestifs, et bien des gestes du quotidien lui restent impossibles sans un coup de main. Soucieuse de le soulager davantage, Rachel s'est également tournée vers l'acupuncture et la thérapie au laser.

Skippy allongé sur une serviette verte pendant une séance d'acupuncture
© skippito.pepito / Instagram

« Il nous apporte, à moi et aux autres, tellement de joie »

Personne n'imaginait, à son arrivée en accueil, qu'il tiendrait plus de 7 jours. Skippy a pourtant soufflé sa première bougie, rouge et posée sur une friandise, et son 2e anniversaire se profile. Rien ne garantissait sa survie au départ, et encore moins son espérance de vie.

Le chat noir devant une friandise d'anniversaire ornée d'une bougie en forme de 1
© skippito.pepito / Instagram

Ses limites physiques ne l'empêchent pas de montrer sa personnalité : il est décrit comme affectueux, expressif et plein de caractère, et il apprécie la compagnie de ses humains préférés, volontiers blotti sous une couverture. Comme Rachel exerce en clinique vétérinaire, Skippy l'y accompagne au lieu de rester seul à la maison pendant de longues heures, ce qui permet de répondre à ses besoins tout au long de la journée.

S'occuper de lui demande beaucoup de temps et d'attention, mais Rachel ne l'envisage pas autrement. « Il nous apporte, à moi et aux autres, tellement de joie, et je veux simplement le garder le plus à l'aise possible tant qu'il est ici avec moi sur Terre », a-t-elle confié, décidée à lui offrir la vie la plus confortable possible, aussi longtemps qu'il restera auprès d'elle.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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