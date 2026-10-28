Cette chatte rapportée 3 fois au refuge alerte un voisin quand son adoptant fait un malaise

Mabel avait été rapportée 3 fois au refuge de Dayton (Ohio), aux États-Unis, à cause de ses miaulements nocturnes et de ses longs regards fixes, rapportait Iheartcats . Après 94 jours passés dans la structure d'accueil, la chatte a été adoptée par Frank Delaney, un ancien mécanicien de l'US Navy (la marine militaire américaine) de 58 ans, qui vit avec un diabète de type 1.

Avant de croiser la route de Frank, la chatte à la robe tigrée grise avait connu 3 adoptions avortées. Le 1er foyer l'avait ramenée au refuge au bout de 6 jours seulement, trouvant son comportement trop compliqué à gérer ; le 2e avait tenu 19 jours avant de céder devant ses pleurs, vers 3 h du matin, derrière la porte de la chambre ; le 3e avait renoncé après 11 jours parce qu'elle les réveillait sans cesse la nuit.

Mabel avait-elle un message à faire passer ?

Denise, responsable du refuge et forte de 22 ans passés auprès des animaux de refuge, ne voyait pas les choses tout à fait ainsi : elle se demandait si la pensionnaire ne cherchait pas à faire passer un message. D'autant que Mabel était très attachée à une petite clochette en laiton, détachée d'un vieux collier bleu, qu'elle promenait dans son box et à côté de laquelle elle dormait. Le jour où des bénévoles la lui ont retirée, elle aurait refusé de manger jusqu'à ce qu'on la lui rende.

Frank, lui, n'était pas venu pour un chat. Trouvant porte close à la quincaillerie voisine, il avait poussé celle du refuge pour jeter un œil aux chiens avant de rentrer. Il s'est pourtant arrêté devant le box de Mabel, qui s'est approchée du grillage, y a appuyé son front et l'a regardé droit dans les yeux. Denise l'a averti des 3 retours ; il a tout de même réglé les 85 dollars (76 euros environ) de frais d'adoption et est reparti avec la chatte et sa clochette.

Un clochette et une longue histoire

À la maison, la nouvelle venue a boudé le panier coûteux qu'il lui avait acheté, lui préférant ses lunettes de lecture comme couchage, lunettes qu'elle faisait par ailleurs tomber du comptoir en fixant son adoptant. Un rituel plus déroutant s'est installé chaque nuit : elle montait sur le lit, déposait sa clochette près de sa main et l'observait. Il a d'abord cru à une invitation à jouer, mais la scène s'est répétée, nuit après nuit.

Une visite chez le vétérinaire a ensuite livré un élément de son passé. La lecture de sa puce électronique a révélé que Mabel avait appartenu à un homme âgé, Harold Puit, qui vivait seul et composait lui aussi avec un diabète de type 1. Selon le récit, Harold était décédé quelques mois plus tôt, et son voisin a raconté que chaque nuit, vers 3 h, la chatte pleurait devant sa chambre et lui apportait sa clochette. Frank, équipé d'un capteur de glucose et d'une pompe à insuline mais enclin à ignorer les alertes de l'appareil, a commencé à se dire que ces nuits agitées, si mal vécues par les précédentes familles, pouvaient avoir un lien avec ce passé.

Une glycémie à 38 et des cris qui traversent le mur

Environ 11 semaines après l'adoption, la glycémie de Frank a dangereusement chuté pendant son sommeil. Le capteur a donné l'alerte, mais le retraité l'aurait fait taire sans vraiment se réveiller, puis aurait ignoré la 2e sonnerie ; il peinait bientôt à réagir, son taux étant descendu à 38. Mabel s'est alors mise à crier, fort et sans relâche, grimpée sur son torse et pressée contre son visage.

Depuis la maison d'à côté, Ray a entendu les cris de la chatte, s'est servi d'un double des clés, a découvert son voisin en détresse et lui a porté secours pendant que les urgences étaient appelées. Les ambulanciers ont ensuite emmené Frank recevoir des soins, sous le regard de la tigrée.

« Elle avait raison »

Frank est rentré chez lui après 3 jours d'hôpital. Il a alors réclamé au refuge le dossier de Mabel, formulaires de retour compris, ceux-là mêmes qui détaillaient les comportements reprochés par ses anciennes familles. Il les a encadrés et a glissé dessous un message écrit à la main : « Elle avait raison. »

Aujourd'hui, la féline porte un collier neuf où tinte sa clochette de toujours, accompagnée d'une médaille qui la désigne comme « Chief Medical Officer » (médecin-chef).