Une cycliste découvre un chaton nouveau-né au bord de la route et la glisse dans son maillot

Une sortie d'entraînement à vélo près de chez elle, au Brésil, a pris un autre tour pour la cycliste Ana Luisa Panini. Attirée par des miaulements montant des broussailles qui bordaient une rue calme, elle y a trouvé un minuscule chaton noir, âgé de quelques jours tout au plus et livré à lui-même.

Son histoire, relayée par The Dodo, commence sur une route tranquille, à quelques kilomètres de son point de départ. Alors qu'Ana Luisa Panini pédalait autour de son domicile, des cris se sont élevés des fourrés, assez nets pour qu'elle rebrousse chemin. « C'était assez fort, alors je suis revenue en arrière et j'ai commencé à chercher », a raconté la sportive.

Localiser l'origine de ces appels n'a rien eu d'évident, tant l'animal était petit. À l'oreille, Ana Luisa avait d'abord cru à plusieurs chatons, mais ses recherches n'en ont révélé qu'un seul : une boule de poils noire de quelques jours à peine.

© Ana Luisa Panini

Nul ne sait comment la chatonne avait atterri là, seule au bord de la route. Pour la cycliste, en revanche, une chose était claire : elle ne repartirait pas sans elle.

Une passagère agitée sous le maillot

Faute d'autre solution, Ana Luisa a installé la rescapée dans son maillot avant de reprendre la route. Les premiers kilomètres se sont avérés compliqués, car la chatonne essayait sans cesse de sortir ; la cycliste a dû s'arrêter à 2 reprises pour la glisser de nouveau contre elle, puis la petite s'est calmée.

Une fois rentrée, elle a acheté du lait pour chatons afin de nourrir ce ventre vide. Pendant 2 nuits, elle a gardé sa protégée au chaud et l'a alimentée.

© Ana Luisa Panini

Confiée à une sauveteuse féline expérimentée

Il est toutefois apparu qu'un animal aussi jeune réclamait davantage de soins qu'Ana Luisa ne pouvait lui en apporter. Elle l'a donc confié à Angela, une femme expérimentée dans le sauvetage de chats.

© Ana Luisa Panini

Le parcours choisi ce jour-là a compté : avec un autre tracé, personne ne serait peut-être venu à temps au secours de la chatonne. Croyante, Ana Luisa interprète cette rencontre comme un signe et ne cache pas ce qu'elle lui a apporté : « Cela m'a vraiment donné un sentiment d'utilité de pouvoir la sauver », confie-t-elle.

La sportive suit désormais la croissance de la petite rescapée des broussailles et, en attendant de la voir trouver une maison, formule un souhait pour la suite : « J'espère vraiment qu'elle trouvera un foyer responsable et aimant. »