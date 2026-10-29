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Une cycliste découvre un chaton nouveau-né au bord de la route et la glisse dans son maillot


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Une sortie d'entraînement à vélo près de chez elle, au Brésil, a pris un autre tour pour la cycliste Ana Luisa Panini. Attirée par des miaulements montant des broussailles qui bordaient une rue calme, elle y a trouvé un minuscule chaton noir, âgé de quelques jours tout au plus et livré à lui-même.

Illustration : "Une cycliste découvre un chaton nouveau-né au bord de la route et la glisse dans son maillot"
© Ana Luisa Panini

Son histoire, relayée par The Dodo, commence sur une route tranquille, à quelques kilomètres de son point de départ. Alors qu'Ana Luisa Panini pédalait autour de son domicile, des cris se sont élevés des fourrés, assez nets pour qu'elle rebrousse chemin. « C'était assez fort, alors je suis revenue en arrière et j'ai commencé à chercher », a raconté la sportive.

Localiser l'origine de ces appels n'a rien eu d'évident, tant l'animal était petit. À l'oreille, Ana Luisa avait d'abord cru à plusieurs chatons, mais ses recherches n'en ont révélé qu'un seul : une boule de poils noire de quelques jours à peine.

Le chaton dans la broussaille au bord de la route
© Ana Luisa Panini

Nul ne sait comment la chatonne avait atterri là, seule au bord de la route. Pour la cycliste, en revanche, une chose était claire : elle ne repartirait pas sans elle.

Une passagère agitée sous le maillot

Faute d'autre solution, Ana Luisa a installé la rescapée dans son maillot avant de reprendre la route. Les premiers kilomètres se sont avérés compliqués, car la chatonne essayait sans cesse de sortir ; la cycliste a dû s'arrêter à 2 reprises pour la glisser de nouveau contre elle, puis la petite s'est calmée.

Une fois rentrée, elle a acheté du lait pour chatons afin de nourrir ce ventre vide. Pendant 2 nuits, elle a gardé sa protégée au chaud et l'a alimentée.

Le chaton nouveau-né aux yeux fermés, tenu dans une main sur un tissu blanc
© Ana Luisa Panini

Confiée à une sauveteuse féline expérimentée

Il est toutefois apparu qu'un animal aussi jeune réclamait davantage de soins qu'Ana Luisa ne pouvait lui en apporter. Elle l'a donc confié à Angela, une femme expérimentée dans le sauvetage de chats.

Deux femmes souriantes, l'une tenant un coussin blanc où repose le chaton emmailloté
© Ana Luisa Panini

Le parcours choisi ce jour-là a compté : avec un autre tracé, personne ne serait peut-être venu à temps au secours de la chatonne. Croyante, Ana Luisa interprète cette rencontre comme un signe et ne cache pas ce qu'elle lui a apporté : « Cela m'a vraiment donné un sentiment d'utilité de pouvoir la sauver », confie-t-elle.

La sportive suit désormais la croissance de la petite rescapée des broussailles et, en attendant de la voir trouver une maison, formule un souhait pour la suite : « J'espère vraiment qu'elle trouvera un foyer responsable et aimant. »

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Féru de sport et amoureux des chiens depuis sa tendre enfance, Kheireddine est arrivé dans la rédaction web en 2008 un peu par hasard, porté par son amour des mots. Ayant grandi aux côtés d’un Boxer nommé Ulysse et partagé 12 belles années de sa vie avec Kalash, croisée Berger Allemand, il est plus que ravi d’écrire sur le merveilleux univers des animaux de compagnie.

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