Séparé de sa famille, ce chat trouve du réconfort dans les chaussures de son ancien maître

Contraint de quitter sa famille après 7 ans de vie commune, Ming a retrouvé le réconfort grâce à une paire de chaussures ayant appartenu à son ancien maître. Mais ce chat au grand cœur n’aura pas attendu longtemps avant de connaître un nouveau départ : un mois après son retour au refuge, il a rencontré la personne qui allait changer sa vie..

Ming avait une famille et une maison, avant que tout bascule. Il n'était encore qu'un tout jeune chaton quand il avait été adopté au refuge The Little Guild en 2019. Il vivait alors à West Cornwall, dans l'Etat du Connecticut. Tout allait pour le mieux pendant 7 ans, jusqu'au départ de ses humains en résidence pour séniors. Il a ainsi dû revenir à la structure d'accueil qu'il avait quittée tout petit, mais il n'était pas seul : une paire de chaussures l'accompagnait.

Des chaussures réconfortantes

Ces souliers appartenaient à son maître, raconte The Dodo. D'après son ancienne famille, le chat roux en raffolait. Au refuge, cette affirmation a d'abord laissé l'équipe un peu dubitative, admet Kassidy Humphrey, coordinatrice des soins animaliers à The Little Guild.

© The Little Guild

Les doutes se sont dissipés dès que les chaussures ont été installées dans son box : Ming y a aussitôt enfoui son museau.

Pendant qu'il s'habituait à son nouvel environnement, ces souliers lui ont apporté du réconfort. Kassidy Humphrey raconte qu'il s'y roulait et suppose qu'ils portaient encore l'odeur de son maître.

© The Little Guild

Au fil des jours, l'équipe a appris à connaître un pensionnaire qui, selon Kassidy Humphrey, aimait se blottir et rester auprès des soigneurs. « Il était très, très doux », résume-t-elle.

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Un mois seulement au refuge

Ses 7 ans inquiétaient pourtant le refuge, car les personnes qui viennent adopter un chat se tournent souvent vers les chatons ou les jeunes adultes, et l'équipe craignait qu'il ne suscite aucun intérêt. Peu après son arrivée, un homme âgé a néanmoins poussé la porte de The Little Guild et s'est arrêté devant lui.

Ce visiteur venait de perdre son propre chat, qui avait 23 ans à la connaissance de Kassidy Humphrey, et cette compagnie lui manquait. Rapidement séduit par Ming, il a décidé de l'adopter : au total, le félin n'aura passé qu'un mois environ au refuge.

© The Little Guild

Les premiers temps dans son nouveau foyer n'ont pas été simples pour Ming, qui a passé quelques semaines à se réfugier derrière le canapé. Une fois en confiance, le chat et son nouveau maître ne se sont plus quittés.

Du côté de The Little Guild, on se réjouit d'avoir aidé le matou à trouver ce nouveau foyer. « Il est si heureux d'avoir cette compagnie et un ami avec qui passer du temps », confie Kassidy Humphrey.