Cette chatte avait élevé une portée dans la rue, mais ses 5 nouveaux chatons sont nés à l'abri

Pendant sa gestation, Abby ne pouvait compter sur personne dans les rues de Floride (États-Unis). Son chemin a fini par croiser celui de l'équipe du refuge Pet Alliance, puis celui d'une famille d'accueil au tempérament calme, qui lui a ouvert les portes d'un petit nid douillet. La suite allait se jouer en quelques jours à peine...

Comme le relate Love Meow, Abby s'est présentée à Pet Alliance, un refuge de Floride, sous les traits d'une chatte errante sociable et sur le point de mettre bas. Une famille d'accueil calme l'a ensuite emmenée chez elle, où une pièce l'attendait pour qu'elle puisse s'installer. L'ex-va-nu-pattes y a pris ses marques en un rien de temps.

Dès son arrivée, Abby pétrissait de ses pattes, un petit rituel que sa mère d'accueil a évoqué en la présentant. « Elle est douce, affectueuse et une experte pour pétrir », confie-t-elle. Pendant la gestation, cette dernière s'est aussi risquée à un pronostic positif. « Je vois déjà qu'elle va être une excellente maman », écrivait-elle alors.

© Snuggle Fluff

La famille s'agrandit

Après quelques jours au calme, la mise bas est arrivée. Au matin, sa bienfaitrice a découvert 5 nouveau-nés en pleine forme : leur mère les avait déjà léchés et séchés, et chacun avait trouvé sa place pour téter. La naissance des chatons s'était déroulée pendant la nuit, et la maman avait déjà tout géré.

Le pronostic de sa famille d'accueil s'est donc vérifié dès l'arrivée des chatons !

Plus jamais seule pour élever ses petits

Il faut dire qu'Abby, sauvée de la rue, n'en était pas à sa première expérience de mère. Dehors, elle avait déjà dû s'occuper d'une portée, en tâchant de garder ses petits en vie alors qu'elle ne disposait de presque rien. Cette fois, elle n'a pas eu à tout porter seule.

© Snuggle Fluff

Douce et câline, la chatte avait conquis le refuge dès le premier jour. Cette fois, Abby a pu élever ses 5 chatons à l'abri, et non dans la rue. Un sacré changement pour cette boule de poils touchante !

L'info Woopets : comment reconnaître une chatte gestante ?

Chez la chatte, une gestation se remarque à partir de la troisième semaine environ. Les mamelles deviennent plus roses et gonflées. Quant à son ventre, il commence progressivement à s'arrondir. Elle peut aussi prendre du poids, avoir davantage d'appétit et se montrer plus affectueuse ou, au contraire, rechercher le calme. Des nausées peuvent également pointer le bout de leur museau en début de gestation.

Toutefois, ces changements ne suffisent pas à confirmer une gestation. Seul un vétérinaire peut poser un diagnostic, notamment grâce à une échographie qui est réalisable dès le début de la gestation.