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Probablement renversé par une voiture, ce chat de l'Essonne aux babines légèrement pendantes cherche une famille


Ecrit par Joséphine Voisart dans la catégorie Emotion
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Découvert mal en point par un particulier, Jiraya, un chat de 7 ans et 9 mois, a été confié au vétérinaire de l'association Nos chats sans toit, à Corbeil-Essonnes, en Île-de-France. Que lui était-il arrivé ? L'association avance une hypothèse, et le matou en conserve aujourd'hui un petit signe distinctif…

Illustration : "Probablement renversé par une voiture, ce chat de l'Essonne aux babines légèrement pendantes cherche une famille"
© Nos chats sans toit / Animaux.fr

Son histoire figure sur l'annonce d'adoption publiée par Animaux.fr. Lorsqu'un particulier l'a découvert, Jiraya allait très mal : il avait sous le menton un important scalp, c'est-à-dire une peau arrachée, dont les tissus commençaient déjà à se nécroser. C'est dans cet état qu'il a été déposé chez le vétérinaire de Nos chats sans toit. Selon l'association, un véhicule l'avait très certainement percuté plusieurs jours plus tôt.

Il a fallu de longs soins avant que la peau ne cicatrise. Jiraya en conserve de petites babines légèrement pendantes, un trait qui, aux yeux de ses bienfaiteurs, fait désormais tout son charme.

Un chat sociable, mais toujours effrayé par les voitures

Ce passé mouvementé n'a pas entamé sa sociabilité, à en croire l'association, qui décrit un chat calme et posé, qui apprécie la compagnie des humains et sait, à sa manière, se montrer tendre.

Indépendant, le petit félin tient à son coin bien à lui. Le soir venu, en revanche, il ne résiste pas à l'envie de rejoindre le lit de ses humains pour y dormir, rapportent ses protecteurs.

Une trace moins visible subsiste pourtant : Jiraya a toujours très peur des voitures. Nos chats sans toit suppose qu'il a été abandonné et qu'il a dû survivre dehors avant cet accident, sans pouvoir en être sûre. Ce dont il a besoin aujourd'hui, selon elle, c'est d'un foyer sécurisant et d'une famille douce, qui accepte son tempérament et lui apporte enfin la stabilité.

Photo de Jiraya issue de son annonce d'adoption sur Animaux.fr
Jiraya Mâle
Âge : 7 ans et 9 mois
Localisation : Corbeil-Essonnes (91100) France
Association : Nos chats sans toit
Rencontrer Jiraya

Un chat en quête d'une seconde chance

Aujourd'hui, Jiraya cherche sa famille pour la vie. La cohabitation avec d'autres félins ne lui pose pas de problème, même s'il ne cherche pas vraiment leur contact et préfère sa tranquillité. Il tolère aussi les chiens, à condition qu'ils ne s'approchent pas de lui, ainsi que les enfants respectueux.

Côté santé, tout est à jour : identifié par puce électronique, déparasité, vacciné et stérilisé, le matou a en outre été testé négatif au FIV (sida du chat) et au FeLV (leucose féline).

L'association demande en revanche que le logement soit sécurisé avant son arrivée : fenêtres et balcons équipés d'un filet renforcé, de fil de fer, d'un grillage ou d'un enclos, jardin protégé par des bavolets ou un enclos. Une condition que Nos chats sans toit pose à tout adoptant.

Les candidats sont invités à écrire à l'association par e-mail ([email protected]) ; elle leur détaillera ensuite la procédure, qui comprend un questionnaire, une pré-visite, des frais d'adoption ainsi que la mise en sécurité du logement.

Reste à trouver celle ou celui qui offrira enfin à Jiraya le calme et la sécurité d'un vrai chez-lui !

Photo de Joséphine Voisart

Par Joséphine Voisart
Rédactrice Web

Édition, lecture, écriture, animaux... Ce florilège de passions a fait tomber Joséphine dans les pattes de Woopets ! Sensible à la cause animale, elle a adopté une chatte répondant au nom d'Anthéa dans un refuge de sa région ; ainsi qu'une chienne, Lizzy, qui a vécu une vie de misère en Roumanie avant de rejoindre son foyer. Joséphine est également bénévole dans une association de protection des animaux.

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