Ce chaton de refuge feule devant la cuillère, puis se laisse caresser et accepte enfin de manger (vidéo)

Un chaton terrorisé, qui feulait et montrait les griffes, a finalement laissé tomber sa posture défensive grâce à la patience de Sydney Mollentine. Quelques caresses auront suffi à le rassurer et à lui faire accepter, pour la première fois, de manger dans son box.

Sydney Mollentine est la présidente de la Humane Society of Greater Kansas City, dont le refuge est situé dans le Kansas (Etats-Unis). Elle a l'habitude d'interagir avec des animaux peu coopératifs et ne manque pas d'arguments pour leur faire changer d'attitude. Se montrant extrêmement douce, compréhensive et patiente avec eux, elle sait comment les amener à baisser la garde et à comprendre qu'ils n'ont rien à craindre en sa présence.

Elle en a fait la démonstration récemment avec un chaton très nerveux et méfiant. On peut s'en rendre compte dans une vidéo qu'elle a postée le 3 septembre 2026 sur TikTok, où elle est devenue virale en générant 2,9 millions de vues, et que relaie Parade Pets .

Le chaton au pelage tigré n'était pas du tout ravi de se retrouver dans un box de refuge, dans cet endroit qu'il ne connaissait pas et entouré de personnes qui lui étaient totalement étrangères.

Farouche et agité, le petit félin a adopté une posture hostile pendant que Sydney Mollentine tentait de le nourrir à la petite cuillère. Il a fait de son mieux pour impressionner ce qu'il considérait comme son adversaire, voire une menace. Les oreilles rabattues en arrière, les dents et les griffes bien en évidence, le poil hérissé, il s'est mis à feuler pour se défendre.



@smollentine / TikTok

Une véritable métamorphose en quelques minutes

Sa bienfaitrice était toutefois persévérante et a tenté différentes approches, confiante en sa capacité à se faire accepter par cette minuscule créature qui avait simplement besoin de réaliser qu'elle était en sécurité.

Elle a enveloppé le chaton dans une serviette et, dès lors, la magie a opéré. Il a reçu les premières caresses sur la tête, et cela l'a complètement métamorphosé. Il s'est détendu et a appris à savourer ces gestes pleins de douceur. Elle l'a positionné sur le dos et a repris les câlins de plus belle tout en lui parlant pour le rassurer. En quelques minutes, il était conquis.



@smollentine / TikTok

Sydney Mollentine l'a ensuite remis dans son box et il a enfin accepté la nourriture.

Voici la vidéo :

Le conseil Woopets : comment rassurer un chaton très craintif ?

L’approche de Sydney Mollentine illustre parfaitement l’importance de la douceur et de la patience avec un chaton terrorisé. Plutôt que de chercher à le contraindre au contact, elle a pris le temps de l’apaiser et d’observer ses réactions.

Lorsqu’un chaton est très agité, l’envelopper délicatement dans une serviette ou une petite couverture peut contribuer à le sécuriser, à condition de ne pas le serrer ni entraver sa respiration. Une fois calmé, quelques caresses lentes peuvent l’aider à associer progressivement le contact humain à une expérience rassurante.

L’essentiel est de ne pas le bousculer. Un chaton qui feule ou montre les griffes ne doit pas être obligé d'interagir. La patience, un environnement calme et des expériences positives, notamment autour de la nourriture, sont de précieux alliés pour lui permettre de prendre confiance.