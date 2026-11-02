Une chatte errante rôdait depuis des mois près du drive d'un restaurant : une employée a décidé que ça suffisait

Entre la benne à ordures et les bois qui bordent un restaurant, une chatte avait trouvé un coin où passer ses journées. Le personnel la connaissait, quelqu'un lui laissait même de l'eau, et pourtant elle était toujours là. Jusqu'à ce qu'une salariée, venue travailler un jour de repos, décide de s'en charger elle-même…

Il arrive qu'une journée de travail supplémentaire réserve bien plus qu'un simple complément de paie... L'histoire de Mitski, relayée par Cheezburger, en est une belle illustration. Celle-ci a commencé le jour où une salariée d'une enseigne de restauration installée au bord d'une autoroute, est venue, pendant un jour de repos, compenser des absences pour maladie. En traversant le parking entouré d'une grande zone boisée, elle a alors aperçu une petite chatte noire et blanche près du drive et s'est approchée pour la saluer.

L'animal avait pris ses quartiers dans le recoin situé entre la benne à ordures et les bois, où quelqu'un avait laissé des gobelets d'eau. Dès que l'employée est arrivée tout près, la minette a multiplié les miaulements, s'est laissée tomber au sol et s'est mise à pétrir l'air.

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C'est en prévenant ses collègues que l'employée a appris que la boule de poils fréquentait apparemment les lieux depuis quelques mois. Le patron l'avait même prise dans ses bras un jour et lui avait donné une pâtisserie vendue par l'enseigne (ce qu'elle ne recommande pas !). L'ami d'un autre collègue avait annoncé vouloir la prendre en famille d'accueil, mais rien ne s'était concrétisé.

Des nuits froides et une décision rapide

Dans cette région, les températures nocturnes descendaient déjà autour de 30 °F, soit environ 0 °C. Inquiète de voir Mitski affronter le froid, mais aussi les voitures et les dangers de la rue, l'employée a décidé de lui offrir une place chez elle.

Avec l’aide d’un collègue qui lui a prêté une caisse de transport, elle a réussi à attraper la petite chatte en douceur, en utilisant sa veste pour la garder bien au chaud.

Malgré quelques gigotements, Mitski s’est montrée étonnamment calme et courageuse jusqu’à son arrivée chez le vétérinaire.

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Du vétérinaire à une maisonnée de 3 chats

Dans l'heure, un rendez-vous a été obtenu dans une clinique vétérinaire d'urgence de la ville. Pendant que les résultats se faisaient attendre, Mitski s'est blottie contre sa nouvelle amie.

Les tests n'ont rien révélé d'inquiétant : la chatte était en bonne santé et ne portait aucune puce électronique. Elle a reçu ses vaccins dans la foulée, et sa sauveuse la considère désormais comme la sienne.

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L'étape suivante s'est déroulée à l'animalerie du quartier, où sa nouvelle humaine a fait le plein de jouets, de nourriture et de petites attentions pour l’accueillir comme il se doit.

Avec 2 autres chats à la maison, elle a prévu des présentations tout en douceur, en laissant la petite nouvelle découvrir son environnement à son rythme.

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Sous le récit de ce touchant sauvetage partagé sur Reddit, les internautes ont félicité la sauveuse et l'ont remerciée d'avoir donné une chance à la minette.