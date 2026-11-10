« C’était pour m’occuper de lui » : un détenu ne rentre pas de permission et invoque son chien de 17 ans au tribunal de Nantes (44)

Un jeune homme de 25 ans a comparu à Nantes (44), vendredi 30 octobre 2026, pour ne pas être rentré de permission alors qu'il était détenu dans un quartier de semi-liberté. Face aux juges, il a avancé une explication pour le moins inattendue…

Derrière certains dossiers judiciaires se cache parfois une histoire d'attachement. C'est le cas de celui d'un détenu de 25 ans, placé en quartier de semi-liberté, qui a dû répondre d'une évasion devant la justice nantaise (Loire-Atlantique) le vendredi 30 octobre 2026, comme le rapporte lanouvellerepublique.fr. À la barre, c'est avant tout de son chien qu'il a été question.

Une permission qui ne s'est jamais terminée

Les faits remontent au 2 juillet : ce jour-là, le jeune homme n'est pas revenu au terme de sa permission, d'après les éléments rapportés par Ouest-France. Il est ensuite resté introuvable jusqu'au 20 septembre, date à laquelle un simple contrôle d'identité a mis fin à sa cavale.

© T. Grouhel / France Télévisions

Un croisé Husky avec lequel il a grandi

Devant le tribunal, le jeune homme a raconté qu'il avait pris la fuite dans l'idée de retrouver son compagnon à 4 pattes, un croisé Husky. D'après lui, la personne censée veiller sur l'animal en son absence ne l'avait finalement pas fait. Il a également précisé avoir grandi avec ce toutou, aujourd'hui âgé de 17 ans.

« Si je me suis évadé, c’était pour m’occuper de lui », a-t-il assuré devant le tribunal. Une explication qui place ce vieux chien au cœur du dossier.

© Photo d’illustration

Un sursis, et des retrouvailles en vue

Depuis son interpellation, l'homme est retourné en cellule, et sa libération était prévue la semaine même du jugement. Ce n'était pas sa première comparution : plusieurs condamnations figuraient déjà à son casier, pour des vols et des délits routiers entre autres. Le tribunal l'a cette fois condamné à 8 mois de prison avec sursis probatoire.

Quant au croisé Husky, il a été confié à une association. Le jeune homme pourra le retrouver à sa sortie de détention.

L'info Woopets - Que faire de son chien quand on doit s'absenter longtemps ?

Une longue journée de travail, une hospitalisation, des vacances ou encore comme ici une incarcération peuvent obliger à laisser son chien derrière soi. Pour assurer son bien-être et éviter qu'il ne souffre de la solitude, plusieurs solutions existent :

Faire appel à un proche : un membre de la famille ou un ami de confiance peut venir le promener, le nourrir et lui tenir compagnie ;

Engager un pet-sitter : ce professionnel peut garder votre chien à domicile ou lui rendre visite plusieurs fois par jour ;

Choisir une pension canine : une solution adaptée pour les absences prolongées, à condition de choisir un établissement sérieux et bien encadré ;

Rejoindre des groupes d'entraide : les groupes locaux sur Facebook ou les associations de quartier permettent parfois de trouver des personnes prêtes à rendre service ;

Se tourner vers les associations : certaines associations de protection animale proposent des dispositifs de solidarité ou peuvent orienter vers des familles d'accueil bénévoles ;

Demander de l'aide à ses voisins : une personne disponible peut venir sortir le chien, lui donner à manger et passer un moment avec lui.

Le plus important ? Anticiper son absence et choisir une solution adaptée au caractère et aux habitudes de son compagnon à 4 pattes.