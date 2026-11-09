Un chat tapote un sac froissé, puis détale quand une chatte en sort soudain la tête (vidéo)

Un simple sac de courses peut parfois captiver un chat bien plus qu'un jouet. C'est ce qui est arrivé à Miso, un matou qui ne quittait plus un sac froissé, sous le regard de sa maîtresse. La scène, publiée sur Instagram par le compte @meeloandmiso, qui partage le quotidien de ses chats, a été relayée par CatTime .

Au départ, sa maîtresse observait simplement Miso s'amuser avec le sac. Elle a cependant vite remarqué que son compagnon à moustaches y consacrait bien plus de temps qu'à l'accoutumée, de quoi éveiller sa curiosité.

Le matou revenait sans cesse donner de petits coups de patte sur le sac froissé. Devant ce comportement répété, sa maîtresse s'est approchée pour découvrir ce qui captait ainsi l'attention de son chat.

Yuki sort la tête

La réponse a jailli d'un coup : Yuki, l'un des autres chats du foyer, a soudain sorti la tête du sac. Surpris, Miso a détalé, tandis que sa congénère regardait autour d'elle, apparemment sans réaliser l'agitation qu'elle venait de déclencher. Leur maîtresse, elle, n'a pas pu s'empêcher de rire.

© @meeloandmiso / Instagram

Comment Yuki s'est-elle retrouvée là ? Deux explications ont été évoquées, sans qu'aucune ne soit confirmée : Miso aurait pu cacher sa comparse dans le sac pour lui faire une farce, à moins que Yuki n'y soit entrée seule, qu'elle ait peiné à en ressortir et que Miso ait fini par lui venir en aide.

Une vraie partie de cache-cache dont le début reste un mystère !

Retour dans la cachette

Après avoir surpris sa maîtresse, Yuki s'est de nouveau glissée dans le sac, avant de lui adresser un regard en coin. La minette semblait bien décidée à poursuivre le jeu dans sa nouvelle cachette !

« Elle est folle », a résumé affectueusement sa maîtresse en légende pour qualifier sa chatte après ce tour inattendu.

© @meeloandmiso / Instagram

Au moment où la scène a été relayée, la vidéo dépassait les 406 000 mentions j'aime et 3,4 millions de vues, et les internautes ont été nombreux à s'amuser, dans les commentaires, de cette sortie de sac tombée à point nommé. Quelle farceuse cette petite Yuki !

L'info Woopets - Pourquoi les chats aiment-ils autant les sacs de courses ?

Comme l'illustre parfaitement Yuki et Miso, un simple sac de courses peut devenir le jouet préféré de nos petits félins. Mais qu'est-ce qui les fascine autant ? Plusieurs raisons expliquent cette drôle d'obsession :

Une cachette rassurante : les chats adorent les espaces confinés où ils peuvent se sentir protégés ;

Un instinct de chasseur : se cacher dans un sac leur permet de guetter et de bondir comme de véritables petits prédateurs ;

Des bruits amusants : le froissement du papier ou du plastique stimule leur curiosité ;

Des odeurs intrigantes : les sacs rapportent parfois de nouvelles senteurs qui éveillent leur odorat ;

Un terrain de jeu : se glisser dedans, gratter, mordiller ou surgir à l'improviste… tout devient prétexte à s'amuser !

Attention toutefois : les sacs en plastique présentent des risques d'étouffement. Privilégiez les sacs en papier sans poignées et surveillez toujours votre petit explorateur !