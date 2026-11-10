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« Une opération historique » : la SPA retire plus de 800 chiens d’un élevage de l’Indre


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Jamais la Société Protectrice des Animaux n'avait pris en charge autant de chiens en une seule fois, rapportait France 3 Centre-Val de Loire. Plus de 800 canidés de races diverses ont été sortis, les 3 et 4 novembre 2026, d'un élevage d'Heugnes, dans l'Indre, visé par des soupçons de mauvais traitements et d'escroquerie.

Illustration : "« Une opération historique » : la SPA retire plus de 800 chiens d’un élevage de l’Indre"
© La SPA - Société Protectrice des Animaux / Facebook

Selon le décompte de l'association, qui a révélé ce sauvetage massif le lundi 9 novembre, quelque 810 chiens vivaient sur ce site de la commune d'Heugnes (36). L'intervention, placée sous le contrôle du parquet de Châteauroux, a mobilisé de nombreux salariés et bénévoles de la SPA.

« Une opération historique »

Des militaires de la gendarmerie nationale étaient également présents, tout comme la brigade nationale chargée des enquêtes vétérinaires et phytosanitaires. Dans son communiqué, l'association parle d'« une opération historique ». Tamara Guelton, responsable juridique chargée de l'expertise protection animale à la SPA, évoque pour sa part « une énorme structure ».

« C'est un élevage sur lesquels il y avait énormément d'animaux, mais pas toujours avec les normes respectées », explique-t-elle.

2 parmi les centaines de chiots secourus par la SPA dans cet élevage
© La SPA - Société Protectrice des Animaux / Facebook

Une vingtaine de races différentes

Plus de 20 races différentes étaient représentées parmi les pensionnaires, dont l'état, plus ou moins dégradé, variait d'un chien à l'autre. 

Le suivi de chaque rescapé dépendra de sa santé et des conditions dans lesquelles il était gardé, des conditions sur lesquelles Tamara Guelton n'a pas apporté davantage de précisions.

Une mobilisation de 160 personnes et 90 véhicules

Pour évacuer ces centaines de chiens, de très nombreux salariés et bénévoles de la SPA se sont relayés sans relâche : 160 personnes au total, avec environ 90 véhicules à leur disposition.

Les rescapés ont ensuite été répartis entre les 64 refuges que compte la SPA.

Un Cocker Anglais parmi les chiens sauvés de l'élevage
© La SPA - Société Protectrice des Animaux / Facebook

« On est avant tout là pour combattre la maltraitance et l'animal objet »

Comme on peut l'imaginer, un tel accueil pèse lourd pour l'association, dont les refuges manquent régulièrement de places face aux abandons qui se répètent d'année en année.

« C'est forcément compliqué et cela demande de s'organiser de façon spécifique. Mais on est avant tout là pour combattre la maltraitance et l'animal objet », conclut Tamara Guelton.

Pour les chiens d'Heugnes, la suite s'écrit désormais dans les refuges de la SPA.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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