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Très faible, cette chienne sauvée de la noyade accepte l’aide de ses soigneurs malgré la douleur


Ecrit par Kheireddine Ayari dans la catégorie Sauvetages
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Sur la rive d’un étang, Pretzel est restée seule pendant une durée que personne ne connaît, avant d’être prise en charge par l’association texane This Is Houston Rescue. Admise dans une clinique d’urgence, cette chienne blessée et très amaigrie a entamé une longue convalescence, et ceux qui veillent sur elle parlent d’un avenir très prometteur.

Illustration : "Très faible, cette chienne sauvée de la noyade accepte l’aide de ses soigneurs malgré la douleur"
© ThisIsHouston / Facebook

Au moment de sa découverte, Pretzel se trouvait dans un étang, près de se noyer. Un passant l’en a extraite et l’a installée au bord de l’eau. Son histoire, relayée par The Dodo, ne dit pas combien de temps la chienne est ensuite restée à cet endroit.

« La vie n’a pas été gentille avec elle »

Un second passant a fini par signaler sa présence à This Is Houston Rescue (TIH). Karlin Medlin, coordinatrice de l’association basée à Houston au Texas (Etats-Unis), résume ce parcours en quelques mots : « La vie n’a pas été gentille avec elle ».

Pretzel, au poil crème et au collier rose, assise sur une couverture orange
© ThisIsHouston / Facebook

Pendant plusieurs semaines, bénévoles et sauveteurs de TIH se sont occupés de cette chienne au pelage crème. Le jour de son admission en clinique d’urgence, l’équipe a constaté une maigreur extrême, qui a imposé de la nourrir à nouveau petit à petit et sous surveillance, ainsi que plusieurs blessures profondes que l’infection avait gagnées. Le chemin pour se remettre de ses blessures promettait d’être long.

La douleur et un cadre peu rassurant n’ont pas empêché Pretzel de se laisser soigner : elle a accordé sa confiance à ceux qui l’entouraient. « Elle était évidemment sous le choc et très faible, mais elle acceptait complètement l’aide apportée », a confié la coordinatrice à The Dodo.

La chienne réconfortée pendant ses soins
© ThisIsHouston / Facebook

Une patte qui ne guérira pas

Côté alimentation, les progrès sont au rendez-vous. Sa patte, en revanche, ne pourra pas être sauvée : les soignants ont conclu que la blessure ne guérirait pas, et une amputation devrait vraisemblablement être programmée prochainement. D’après les vétérinaires, cette opération l’aidera à retrouver du confort et à mieux se déplacer.

Sa convalescence n’est pas terminée, mais l’association s’y engage déjà : le moment venu, elle lui cherchera la famille idéale. « Nous lui trouverons la meilleure maison pour qu’elle puisse vivre sa meilleure vie », promet Karlin Medlin. Après ces semaines passées à lui redonner de la vitalité, sauveteurs et bénévoles affichent leur confiance pour la suite.

Photo de Kheireddine Ayari

Par Kheireddine Ayari
Rédacteur web

Depuis toujours, les chiens occupent une place particulière dans la vie de Kheireddine. Il a notamment grandi avec Ulysse, un Boxer, et partagé 12 années de complicité avec Kalash, une croisée Berger Allemand. Son amour pour les animaux est toujours aussi vif. Après une première orientation vers les métiers d'art, avec une formation en céramique, il a finalement trouvé sa voie dans la rédaction web, qu'il exerce depuis 18 ans. Sur Woopets, il prend un plaisir particulier à raconter les histoires touchantes qui illustrent les liens extraordinaires entre les animaux et les humains, et ces destins où ils se sauvent mutuellement.

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