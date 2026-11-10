Une sauveteuse sort 6 chatons d'une poubelle, 3 par 3, puis capture leur mère pour les réunir à l'abri

Au cours d'une même journée bien remplie, Rose a sorti 6 chatons d'une poubelle et attrapé leur mère, qui errait tout près. Sur place, tout s'est enchaîné sans accroc ; c'est une fois la petite famille féline installée chez elle que la chatte a commencé à préoccuper sa bienfaitrice.

Cette femme, qui publie sur Instagram sous le compte @Roromuffins, a vu son sauvetage relayé par PetHelpful. Tout est parti d'une découverte peu banale : 6 petits félins coincés dans une poubelle, tandis qu'une chatte adulte au pelage noir et blanc se faufilait à quelques pas.

© roromuffins / Instagram

Rien n'a pris Rose au dépourvu. Elle a hissé les chatons hors du conteneur 3 par 3, sans rencontrer la moindre difficulté.

© roromuffins / Instagram

Restait la mère. La sauveteuse l'a attirée dans une cage trappe, là encore sans incident, avant de rentrer chez elle avec tout ce petit monde : 7 chats mis à l'abri en une seule journée, et une famille désormais réunie dans un endroit sûr.

Une mère qui ne se remet pas

Mais une fois la porte refermée, rien ne s'est passé aussi simplement que sur le terrain. Si les petits allaient bien, leur génitrice paraissait très marquée par les événements de la journée. Rose a fait de son mieux pour lui offrir du calme et un cadre rassurant.

Sous ses publications, les internautes lui ont adressé de nombreux conseils, l'un d'eux suggérant notamment d'installer une tente ou un panier couvert où la chatte et sa portée pourraient se cacher, sans trop s'approcher d'elles.

Depuis, Rose donne des nouvelles chaque jour. Les chatons, qui n'ont au plus que quelques semaines, prennent des forces de jour en jour. Leur mère, en revanche, ne va toujours pas bien.

2 pistes sont évoquées dans le récit, sans qu'aucune ne soit confirmée : celle d'une chatte sauvage qui redouterait de se retrouver enfermée entre 4 murs, ou celle d'une maman fraîchement sortie de sa mise bas et éprouvée par tout ce qu'elle venait de traverser.





« Nous allons être courageuses et faire le bon choix »

Rose a donc décidé de tirer la situation au clair. « Elle sera examinée [par le vétérinaire] aujourd'hui », a-t-elle écrit sur Instagram, se disant épuisée et estimant que la montée d'adrénaline des 3 derniers jours était sans doute retombée, laissant place à une chatte qui, d'après elle, réclamait avant tout de l'espace.

« Ensemble, nous allons être courageuses et faire le bon choix pour les meilleurs soins. Parce que je l'aime. »

Le résultat de cet examen n'a pas été communiqué. En attendant, la petite famille reste réunie à l'abri, et sa sauveteuse continue de donner des nouvelles, jour après jour, de la mère comme de ses 6 chatons.