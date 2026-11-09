9 Bergers Australiens, 2 petits chiens et 7 chats vivaient dans la boue : 18 animaux saisis à Heudicourt (27)

De la boue, du froid, de l'humidité et des excréments : c'était le quotidien de 18 animaux à Heudicourt (Eure). Le samedi 31 octobre au matin, Action Protection Animale est intervenue sur place à la demande de la gendarmerie de Péronne, qui l'avait contactée la veille au soir. 9 Bergers Australiens, 2 chiens de type York et 7 chats se trouvaient sur les lieux.

Tout est parti d'un appel des gendarmes de Péronne, un vendredi en fin de journée. Dès le lendemain matin, Action Protection Animale (APA) est intervenue à Heudicourt (Eure, Normandie), comme le détaille Action Protection Animale. Sur place, elle a trouvé 18 animaux détenus dans des conditions qu'elle juge inacceptables.

Des enclos de boue et d'excréments

Dans des enclos de fortune installés dehors, sales et couverts de déjections, 9 Bergers Australiens passaient leurs journées sans le moindre confort. 7 chats occupaient eux aussi ce type d'« enclos », où l'hygiène faisait totalement défaut.

Pour les félins, c'était pire encore. L'association les a trouvés confinés à plusieurs sur une surface de quelques mètres carrés, où la terre détrempée se mêlait aux déjections, sans qu'aucun soin élémentaire ne leur ait été prodigué. Leur état sanitaire, qualifié de déplorable par APA, ne lui laissait aucun doute sur le manque d'attention dont ils souffraient.

La visite ne s'est pas arrêtée aux enclos. À l'intérieur de l'habitation, 2 chiens de type York ont également été découverts. Le compte était fait : 11 chiens et 7 chats, soit 18 animaux à mettre à l'abri.

© Action Protection Animale

Un soupçon de trafic que la famille conteste

La famille a assuré n'avoir jamais fait commerce de ses animaux. APA, elle, s'est interrogée. Pourquoi ? Parce que mâles et femelles Bergers Australiens, non stérilisés, cohabitaient dans les mêmes installations extérieures, qui se voulaient « professionnelles » d'après l'association. Une question qu'elle a laissée ouverte, sans trancher à ce stade.

L'association souligne par ailleurs l'enjeu financier : un chiot Berger Australien, race très demandée en ce moment, trouve preneur pour plusieurs centaines d'euros auprès de personnes qui posent peu de questions.

Au vu de la situation, les gendarmes de Péronne ont décidé que l'ensemble des pensionnaires seraient retirés sur-le-champ et remis à Action Protection Animale. L'organisation a par ailleurs déposé plainte contre la détentrice qui, à ses yeux, ne semblait pas mesurer la gravité des conditions imposées à ses compagnons. Elle suivra de près les suites judiciaires du dossier.

Les 18 rescapés accueillis dans un refuge partenaire

Depuis, les 18 rescapés ont été installés en urgence dans l'un des refuges partenaires de l'association. Ils y ont reçu les soins nécessaires et y ont découvert, d'après APA, un lieu sain, chauffé et confortable, où l'on s'occupe d'eux.

Action Protection Animale conclut en rappelant que c'est le soutien du public qui lui permet de rester aussi réactive face à ce type d'alerte. Pour ces 18 rescapés, le plus dur semble en tout cas derrière eux !