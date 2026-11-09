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Une famille éclate de rire devant les images d'un chat venu manger le dîner de sa chienne (vidéo)


Ecrit par Ludivine Beaurin dans la catégorie Emotion
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Dans une maison du sud-est de Londres (Angleterre), un chat du voisinage s'est offert un dîner qui ne lui était pas destiné : celui de Rosie, une Cockapoo naine. La caméra d'intérieur de la famille a tout enregistré, et la petite chienne n'a pas tardé à réagir. Le propriétaire, lui, a découvert la scène après coup, en visionnant les images...

Illustration : "Une famille éclate de rire devant les images d'un chat venu manger le dîner de sa chienne (vidéo)"
© Ring UK & Ireland / You Tube

Les chats n'attendent généralement pas qu'on les invite pour se sentir chez eux. Un matou d'un quartier londonien en a récemment fait la démonstration en se faufilant dans la maison de Rosie, qu'il a parcourue d'un pas tranquille avant de plonger le museau dans la gamelle de la petite chienne. Son histoire, relayée par London Now, doit tout à la caméra d'intérieur Ring de la famille, qui a capté le festin le 6 octobre dernier.

Myron Wallace, 40 ans, propriétaire de la maison, a visionné les images après coup, et la scène l'a beaucoup surpris. « Nous avons entendu le vacarme depuis l'étage et sommes descendus en courant juste après. Nous avons regardé les images et nous avons tous éclaté de rire », raconte-t-il.

Image de caméra d'intérieur : un chat noir bondit près d'une porte dans un salon
© Ring

Une poursuite dans l'escalier

Le repas du petit voleur n'a toutefois pas duré. Installée dans l'escalier, Rosie a aperçu l'intrus et a dévalé les marches à sa poursuite. Surpris, le chat a fait un bond en l'air avant de filer par la porte de derrière. Le dîner s'est arrêté là !

Pour Myron, ce visiteur n'a rien d'un inconnu : il vit dans le quartier et se montre, selon lui, toujours très curieux.

Quant à Rosie, elle semblait d'abord ne pas trop saisir ce qui se passait, d'après son maître. La petite chienne n'est visiblement pas du genre à défendre sa pâtée bec et ongles ; sa maison, en revanche, c'est une autre affaire. Une fois le chat parti, elle a fait le tour des pièces en reniflant les endroits où il était passé.

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Un visiteur roux avant lui

Ce n'était pas la première fois qu'un félin espiègle se glissait dans cette maison. Pendant des travaux, un chat roux y était déjà entré, et les ouvriers l'avaient pris pour le minou de la famille. Le malentendu s'est dissipé le jour où Myron est rentré de promenade avec son chien : l'invité surprise a aussitôt pris la poudre d'escampette.

Les images du chat gourmand, elles, ont fait le tour de l'entourage de Myron, du voisinage jusqu'aux collègues. « Je l'ai montrée à une voisine ou un voisin et à des collègues, et chacun a ri et voulait la revoir plusieurs fois », confie-t-il. Une chose est sûre : chez Rosie, la maison est bien gardée !

Photo de Ludivine Beaurin

Par Ludivine Beaurin
Rédactrice web

Rédactrice web depuis 5 ans et titulaire d'un doctorat en Histoire, Ludivine allie sa rigueur à son amour inconditionnel pour les animaux. Heureuse humaine de 7 chats sauvés de la rue, elle se passionne tout particulièrement pour les belles histoires d'adoption et les sauvetages émouvants.

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