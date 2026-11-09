Une famille éclate de rire devant les images d'un chat venu manger le dîner de sa chienne (vidéo)

Dans une maison du sud-est de Londres (Angleterre), un chat du voisinage s'est offert un dîner qui ne lui était pas destiné : celui de Rosie, une Cockapoo naine. La caméra d'intérieur de la famille a tout enregistré, et la petite chienne n'a pas tardé à réagir. Le propriétaire, lui, a découvert la scène après coup, en visionnant les images...

Les chats n'attendent généralement pas qu'on les invite pour se sentir chez eux. Un matou d'un quartier londonien en a récemment fait la démonstration en se faufilant dans la maison de Rosie, qu'il a parcourue d'un pas tranquille avant de plonger le museau dans la gamelle de la petite chienne. Son histoire, relayée par London Now, doit tout à la caméra d'intérieur Ring de la famille, qui a capté le festin le 6 octobre dernier.

Myron Wallace, 40 ans, propriétaire de la maison, a visionné les images après coup, et la scène l'a beaucoup surpris. « Nous avons entendu le vacarme depuis l'étage et sommes descendus en courant juste après. Nous avons regardé les images et nous avons tous éclaté de rire », raconte-t-il.

© Ring

Une poursuite dans l'escalier

Le repas du petit voleur n'a toutefois pas duré. Installée dans l'escalier, Rosie a aperçu l'intrus et a dévalé les marches à sa poursuite. Surpris, le chat a fait un bond en l'air avant de filer par la porte de derrière. Le dîner s'est arrêté là !

Pour Myron, ce visiteur n'a rien d'un inconnu : il vit dans le quartier et se montre, selon lui, toujours très curieux.

Quant à Rosie, elle semblait d'abord ne pas trop saisir ce qui se passait, d'après son maître. La petite chienne n'est visiblement pas du genre à défendre sa pâtée bec et ongles ; sa maison, en revanche, c'est une autre affaire. Une fois le chat parti, elle a fait le tour des pièces en reniflant les endroits où il était passé.

Un visiteur roux avant lui

Ce n'était pas la première fois qu'un félin espiègle se glissait dans cette maison. Pendant des travaux, un chat roux y était déjà entré, et les ouvriers l'avaient pris pour le minou de la famille. Le malentendu s'est dissipé le jour où Myron est rentré de promenade avec son chien : l'invité surprise a aussitôt pris la poudre d'escampette.

Les images du chat gourmand, elles, ont fait le tour de l'entourage de Myron, du voisinage jusqu'aux collègues. « Je l'ai montrée à une voisine ou un voisin et à des collègues, et chacun a ri et voulait la revoir plusieurs fois », confie-t-il. Une chose est sûre : chez Rosie, la maison est bien gardée !