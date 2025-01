Une lapine sauvée de conditions de vie horribles devient la « mère d'accueil » aimante de chatons et de chiots

Après avoir vécu dans des conditions horribles, une lapine nommée Bertha a découvert l’amour et le bonheur de la vie de famille. Au sein de son nouveau foyer, la boule de poils adorable s’est occupée de chatons et de chiots orphelins.

Comme le révèle un article publié par Pet Helpful, Bertha a été sauvée de conditions de vie terribles. La lapine a « grandi dans une poubelle, dont le dessus était percé de trous ». 40 autres compagnons de misère, qui « croupissaient dans une camionnette » ont également été secourus.

« C’est inspirant de savoir qu’après tout ce qu’elle a traversé, elle était l’animal le plus affectueux que j’ai jamais rencontré », déclare l’utilisatrice @fosterwithemily sur Instagram, qui s’était constituée famille d’accueil et a fini par l'adopter.

© @fosterwithemily / Instagram

Une compagne de vie formidable

Après être sortie de l’enfer, Bertha a coulé des jours heureux dans son nouveau foyer.

Elle est même devenue la « mère d’accueil » de nombreux chatons et chiots en quête d’amour, que son adoptante accueillait temporairement avant leur adoption.

© @fosterwithemily / Instagram

La gentille lapine passait son temps à câliner les petits êtres chétifs qui poussaient la porte de la maison. Outre les séances de câlins, elle adorait jouer avec eux. Bertha offrait une présence apaisante aux jeunes canidés et félins. Un vrai rayon de soleil !

Dans une vidéo publiée sur Instagram en décembre 2024, nous pouvons contempler de tendres scènes ayant conquis le cœur de milliers d’internautes. Depuis sa mise en ligne, le clip a reçu plus de 7 000 mentions « j’aime ».

De beaux souvenirs

Malheureusement, l’utilisatrice @fosterwithemily a indiqué que Bertha est décédée récemment. Grâce aux personnes qui l’ont sauvée et à sa famille d'adoption, la lapine a savouré le bonheur absolu et appris ce que signifie « être sincèrement aimé ». « Elle me manque tous les jours », confie @fosterwithemily.

Après son sauvetage, Bertha a obtenu une seconde chance et profité d’une existence paisible. Elle a marqué la vie de sa bienfaitrice, mais également celle de nombreux chiots et chatons. Ils transportent tous un peu de son amour, et continuent de le transmettre autour d’eux.

