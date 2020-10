Un rat démineur reçoit une médaille pour avoir servi héroïquement et inspecté l’équivalent de 20 terrains de football !

Bien plus efficace et plus rapide qu’un homme muni d’un détecteur, Magawa le rat démineur a fait des merveilles au Cambodge, où il détecte les mines et sauve ainsi des vies. Pour sa bravoure, il a été récemment récompensé par une organisation caritative.

Au Cambodge, 64 000 personnes ont trouvé la mort depuis 1975 à cause des mines, dont le nombre est estimé à 4 à 6 millions dans le pays. Ces terribles chiffres sont évoqués par Jan McLoughlin, directeur du People’s Dispensary for Sick Animals (PDSA), une organisation caritative britannique qui vient de décerner un prix à un rat détecteur d’explosifs et à l’association qui l’a formé.

Comme le rapporte Daily Geek Show en effet, Magawa, un rat africain géant (Cricetomys gambianus) spécialiste du déminage, a reçu la médaille d’or du PDSA pour sa « bravoure et son dévouement ».

Learn more on how #PDSAGoldMedal recipient @HeroRATs Magawa's work saves lives daily with every landmine he finds helping to eradicate the risk of death or serious injury in locations already suffering hardship ??????????? See his incredible bravery here ???? https://t.co/so5CNCWlUw pic.twitter.com/35wbsghI4o — PDSA (@PDSA_HQ) September 27, 2020

Durant sa brillante et héroïque carrière, le Cricétome des savanes a détecté 39 mines terrestres et 28 engins explosifs non déclenchés, qui ont ainsi pu être retirés et désamorcés en toute sécurité. Magawa a donc sauvé de nombreuses vies.

Il a couvert et déminé une surface totale de plus de 141 000 mètres carrés, l’équivalent de 20 terrains de football.

A lire aussi : Adopter un hamster

Ce sont les dresseurs de l’association APOPO qui lui ont appris à détecter un composant chimique utilisé dans la fabrication des explosifs. Quand il en trouve, il le « signale » en grattant le dessus de la mine. Celle-ci n’explose pas, car la plupart des modèles sont prévus pour être déclenchés sous un certain poids, bien supérieur à celui d’un rat, même géant.

Pour Christophe Cox, directeur général d’APOPO, cette distinction est un honneur non seulement pour l’organisation, mais aussi « pour les habitants du Cambodge, et pour toutes les personnes victimes des mines terrestres dans le monde entier ».