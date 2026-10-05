Vrai ou faux ? L'huile de saumon est la solution miracle pour stopper la perte de poils chez le chien

On la présente parfois comme le complément alimentaire incontournable pour retrouver un pelage brillant et limiter les poils qui s’accumulent sur le canapé. Mais l’huile de saumon est-elle vraiment le remède miracle contre la mue ? Si ses oméga-3 peuvent contribuer à la santé de la peau et du pelage, elle ne fait pas de miracles et doit être utilisée avec quelques précautions. Explications.

Avec l’automne vient souvent le grand retour de la mue et de tous ces poils qui semblent s’inviter partout dans la maison ! Vous avez peut-être entendu dire que l’huile de saumon pourrait stopper la perte de poils de votre chien et qu’il suffirait d’en ajouter un peu à sa gamelle. Mais est-ce vraiment aussi simple ? Faux… ou plutôt très exagéré ! L’huile de saumon ne fait pas disparaître la mue et ne constitue pas un traitement universel contre la perte de poils. Alors, avant de modifier la gamelle de votre toutou avec ce complément alimentaire, faisons le point sur ce qu’il peut réellement apporter, mais aussi sur ces dangers.

Huile de saumon : comment l’utiliser sans excès ?

L’huile de saumon peut être un allié intéressant pour la peau et le pelage de votre compagnon à 4 pattes, notamment grâce à ses oméga-3, des acides gras essentiels qui participent au maintien d’une peau saine et d’une bonne barrière cutanée.

Mais attention : plus ne veut pas forcément dire mieux ! Le dosage doit être adapté à l’animal, au produit utilisé et à son alimentation habituelle. En excès, les matières grasses ou les oméga-3 peuvent en effet provoquer des effets indésirables et, dans certains cas, contribuer à des problèmes de santé comme une pancréatite. L’huile de saumon doit donc rester un complément ponctuel, sans jamais remplacer une alimentation complète et équilibrée.

Attention à l’huile oxydée !

L’huile de saumon mérite aussi une petite attention côté conservation. Riche en acides gras polyinsaturés, elle est particulièrement sensible à l’oxydation lipidique lorsqu’elle est exposée à l’air, à la lumière ou à la chaleur. Une huile mal conservée ou trop ancienne peut ainsi perdre en qualité et causer des troubles digestifs à votre fidèle compagnon.

Pour préserver ses propriétés, choisissez un produit bien conditionné, respectez les recommandations de conservation et refermez soigneusement le flacon après chaque utilisation. Et si l’huile présente une odeur ou un aspect inhabituel, mieux vaut ne pas la donner à votre chien.

L’info Woopets – Quand s’inquiéter d’une perte de poils chez le chien ?

La mue est tout à fait naturelle chez votre chien, mais certains signes doivent toutefois retenir votre attention :

Une perte de poils soudaine ou très importante ;

Des zones dépilées ou des plaques sans poils ;

Des démangeaisons importantes ou un grattage répété ;

Des rougeurs ou des lésions sur la peau ;

Un changement inhabituel du pelage ou de l’état général.

Ces signes peuvent être liés à des parasites, des allergies, un problème dermatologique, du stress ou une maladie. Dans ce cas, mieux vaut demander conseil à votre vétérinaire plutôt que de compter uniquement sur un complément alimentaire comme l’huile de saumon.